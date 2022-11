Terras Gauda 2021, entre os 100 mellores viños do mundo

Terras Gauda 2021 é un dos 100 mellores viños do mundo. Así o valoraron os editores da revista do sector máis prestixiosa a nivel internacional, Wine Spectator, de Estados Unidos. O Top 100 do magazine publícase anualmente desde 1988 e formar parte desta importante selección supón un notable recoñecemento para o buque insignia da adega.

Só cinco viños españois entraron no selecto club do Top 100 de Wine Spectator. Son os elixidos entre os 12.500 catados a cegas nos últimos doce meses por parte do equipo, que se basea para confeccionar a lista na calidade, o valor que achegan, as sensacións que provocan e a historia que está detrás de cada viño, todos importados polo mercado estadounidense.

Con esta clasificación, a revista norteamericana quere distinguir as mellores anadas, o labor das adegas e ás rexións vitivinícolas máis destacadas a nivel mundial, entre as que sobresaen California, Francia e Italia nesta edición.

Terras Gauda combina as variedades autóctonas Albariño (70%), Caíño Blanco (23%) e Loureiro (7%). A súa marcada singularidade é a principal característica deste viño, que se exporta a máis de 70 mercados internacionais, con Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e China como principais destinos no exterior.

Posicionamento en EEUU

Desde o 2019, o grupo adegueiro impulsou o seu crecemento no mercado estadounidense ao subscribir un exclusivo acordo de distribución comercial con Trinchero Familiy Estates, unha das compañías referentes en importación de viños Premium, que representa a máis de 50 marcas internacionais recoñecidas e é a segunda adega familiar máis grande do mundo. Esta alianza supuxo unha oportunidade inmellorable para Terras Gauda na súa expansión neste país ao dispoñer dun destacado posicionamento nas grandes cadeas de distribución de EEUU e tendas especializadas, así como en restauración.

O Grupo Vitivinícola Terras Gauda está afianzado na actualidade en catro das zonas vitivinícolas máis importantes de España coas adegas Terras Gauda (Rías Baixas), a Compañía de Viños Heraclio Alfaro (DOCa Rioxa), Adegas Pittacum (Bierzo) e Quinta Sardonia (Sardón de Douro). Comercializa máis de 2,5 millóns de botellas. Son catro adegas coas súas propias peculiaridades pero que comparten as mesmas acenos de identidade: crear viños únicos, nos que se identifica a orixe, respectan e poñen en valor as súas respectivas variedades autóctonas e están intimamente ligados á súa terruño.