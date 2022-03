Tanxugueiras e Pablo Méndez Performance actuarán na Gala Provincial de Turismo

A Gala Provincial de Turismo da Deputación chega este xoves ao Auditorio Mar de Vigo, evento conducido por Jazmín Abuín no que a Ruta do Viño será nomeada nova “Embaixadora Rías Baixas”

Todo está listo para a gran noite do turismo galego. A Gala Provincial de Turismo da Deputación encherá este xoves de cor, son e imaxe o Auditorio Mar de Vigo cun grande espectáculo audiovisual cheo de sorpresas que, ao máis puro estilo cinematográfico con photocall, alfombra vermella e un enorme escenario cunha pantalla curva de 17 metros de longo, mostrará todas as potencialidades do destino Pontevedra Provincia. “Vai ser impresionante, temos preparada a mellor Gala dos últimos anos”, sinalou a presidenta Carmela Silva.

A gran noite do turismo galego contará cun grande espectáculo audiovisual e porá en valor ao sector coa campaña “Love Rías Baixas” que mostra un dos destinos top do estado

Máis de 350 persoas reuniranse nun evento conducido pola actriz Jazmín Abuín que, baixo o fío condutor da campaña “Love Rías Baixas”, contará coa forza da música de Tanxugueiras e o sorprendente show de iluminación e son en altura de Pablo Méndez Performance. Na Gala, a que asistirán alcaldes e alcaldesas da provincia, representantes do sector turístico e numerosas representacións de asociacións e colectivos da cultura, da política e da sociedade, nomearase á Ruta do Viño como nova “Embaixadora Rías Baixas”, e entregaranse os distintivos de calidade aos 163 novos establecementos de 27 concellos da provincia que obtiveron o SICTED, selo no que somos líderes de todo o estado con máis de 300 entidades adheridas. O evento, televisado por Televigo, tamén será retransmitido por streaming a través de www.depo.gal e das redes sociais da Deputación.

Midas, Figa e Terra. Os tres temas que revolucionaron ao público da man de Olaia e Sabela Maneiro e Aida Tarrío, xunto a Iago Pico e Isaac Palacín, integrantes de “Tanxugueiras”, soarán en directo na Gala Provincial de Turismo. Coa súa forza arrancará o evento no que “Love Rías Baixas”, a campaña de promoción turística para este 2022, terá especial protagonismo a través das persoas que aparecen no audiovisual: Mari Hashimoto (de Osaka, Xapón), Kate Singer (de Chicago, EUA), Perret e Diego Ríos (de Santiago, Chile), Keven Weatherill (de Rocher, Inglaterra), Virgina Gil (de Aranda de Duero, España), Daniela Savic (Eslovenia), Violeta Mi Tan (Shanghai, China) e Saliou Ndongo (Senegal). Elas e eles serán as encargadas/os de achegar ao Auditorio a súa visión sobre os recursos de Pontevedra provincia que a converten nun destino top no estado e nun lugar único co Camiño e a camelia, a natureza e patrimonio, a gastronomía, a cultura ou os festivais de música, o deporte e as actividades de turismo activo, as paisaxes, o mar, o mundo rural, a nosa xente e a enerxía positiva que desprende este territorio.

Durante o evento a Deputación tamén nomeará á nova “Embaixadora Rías Baixas 2022”, que será a Ruta do Viño Rías Baixas, declarada “mellor ruta do viño de España” en Fitur 2022, que se sumará así a este “club” de entidades e persoas que cada ano distingue a institución por levar o nome da provincia por todo o mundo. O pasado ano 2021 recibiron este nomeamento as e os chefs da provincia con estrela Michelin e neste 2022 o presidente da Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil, colleralles o testemuño.

O broche de ouro da Gala Provincial do Turismo da Deputación virá da man de Tanxugueiras que pecharán o evento con “Terra”, a canción favorita do público no Benidorm Fest que servirá de colofón final para reivindicar, ao igual que fai o vídeo promocional “Love Rías Baixas”, que a provincia de Pontevedra “é unha terra sen fronteiras”.