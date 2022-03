Dous días de regatas en Baiona para a frota de J80

A frota de oito metros disputarase a cuarta etapa de probas o sábado a partir das tres da tarde e a quinta o domingo desde as once da mañá

A vintena de J80 que desde o pasado mes de xaneiro dispútase en Baiona a liga de Inverno Baitra J80 volve esta fin de semana á auga nunha xornada de competición dobre. A frota de oito metros disputarase a cuarta e quinta etapas do campionato o sábado a partir das tres da tarde e o domingo desde as once da mañá.

Serán dous días de probas nos que se prevé poñer en xogo un total de seis mangas (tres por día) do tipo barlovento sotavento, e nos que, se se chega a completar próbaa número 11, entrará en xogo un novo descarte, que volverá ofrecer ás tripulacións a posibilidade de eliminar da clasificación o seu peor resultado.

Con seis probas en dous días de regatas e a posibilidade de que se chegue a aplicar un descarte, todo apunta a que a xornada dobre desta fin de semana resultará decisiva para a configuración do podio final, xa que unha vez pasada esta fase, unicamente quedarán por celebrarse as tres últimas probas, previstas para o próximo 2 de abril.

Ata o momento, o Okofen de Javier de la Gándara é o equipo que se mostrou máis sólido na competición, cuns parciais de catro primeiros postos e un segundo. Vai líder con 6 puntos seguido do Alboroto de Juan Carlos Ameneiro (con 11 puntos) e do Marías de Manel Cunha (con 14 puntos), que pechan o podio provisional.

Para a primeira xornada do sábado, as previsións anuncian vento de entre 7 e 11 nós de compoñente sur, con posibilidades de rolar e caer en intensidade conforme avancen as horas.