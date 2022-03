Soutomaior presenta “Infinitas” a súa campaña para conmemorar o 8M

O Concello de Soutomaior presentou onte o seu programa de actos de conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller

A campaña deste ano ten como obxectivo sensibilizar á poboación sobre a diversidade do feminismo e a súa fortaleza para incluír os avances logrados polas diferentes xeracións de mulleres.

O programa de actos foi presentado polo alcalde, Agustín Reguera, a edil de Igualdade, Cristina González, e a autora da ilustración da imaxe da campaña, a veciña do municipio, Elba Alján Alves, na sede do CIM no edificio multiusos de Arcade. “É unha campaña que representa a unión entre as mulleres e a loita común que as une”, explicou González.

Pola súa banda, a autora indicou que na imaxe pódense ver un grupo de mulleres sentadas no monte da Peneda, coa paisaxe da ría de Vigo de fondo e a ponte de Rande. “A escena sucede pola noite e, sobre elas, pódese ver o ciclo completo da lúa formando a imaxe dun infinito”, concluíu Alján.

A campaña deste ano inclúe tres actos principais que se celebrarán ao longo de todo o mes de marzo. O primeiro terá lugar este venres na Biblioteca Municipal Luís Seoane, onde Iria Pinheiro interpretará o seu espectáculo infantil de narración oral “ Carabranca”. A entrada é totalmente gratuíta, pero será necesario formalizar unha reserva na páxina web do Concello.

O venres 11 de marzo no multiusos de Arcade presentarase o documental “Nos. Infinitas”, realizado por Raquel Fernández e Coral Piñeiro en colaboración co CIM de Soutomaior. Nel, varias mulleres de Soutomaior ofrecen diferentes testemuños coa intención de facer reflexionar a cidadanía sobre a igualdade e os retos aos que se enfrontan as mulleres de hoxe en día.

Por último, o venres 18 de marzo, a Biblioteca Municipal acollerá chárlaa-coloquio “Somos, por elas foron” a cargo da historiadora Raquel Fernández Reguera. Unha conferencia na que se pretende profundar na historia do movemento feminista durante a transición á democracia desde unha perspectiva histórica e social.