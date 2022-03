COGAMI, 18 anos atendendo a persoas con discapacidade do concello da Guarda

Na xornada do pasado venres día 25 de febreiro, o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, reuniuse con representantes de COGAMI para recibir información e facer unha valoración do servizo que este colectivo está prestando no municipio.

O Servizo de Orientación e Intermediación Laboral de COGAMI, posto en marcha en 1996 como aposta pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral, atende ás persoas con discapacidade do concello da Guarda dende hai 18 anos. Para evitar que estas persoas se teñan que desprazar ás cidades, dende COGAMI achegan o servizo á poboación, sendo a orientadora laboral a que se desprace ata os concellos de zonas rurais.

Este servizo conta agora cunha nova orientadora laboral, Laura Malvar, quen estivo acompañada na xuntanza mantida o pasado venres pola coordinadora da oficina que COGAMI ten en Vigo, Susana Rodríguez.

Actualmente, o servizo de emprego de COGAMI conta cunha base de datos que contempla 71 persoas inscritas de A Guarda , 28 mulleres e 43 homes.

Ademais de entrevistar ás persoas con discapacidade, tamén contactan coas empresas e comercios da zona para captar tanto ofertas de emprego como tamén para a acollida en prácticas de persoas que se forman nos cursos que imparte anualmente COGAMI co fin de formar e reciclar ás persoas que están apuntadas na base de datos.