Soutomaior premia aos seus novos escritores

O Concello de Soutomaior fixo entrega dos premios do seu certame literario “ Verbas para… comunicar”

Un ano máis, as mellores plumas novas de Soutomaior demostraron a súa valía no certame literario “Verbas para…comunicar”, que o Concello organizou con motivo do Día dás Letras Galegas. Unha competición que este ano alcanzou a súa décimo terceira edición e que contou coa participación de máis de 70 escolares do municipio. O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, foi o encargado de entregar os galardóns aos mozos que se impuxeron nas dúas categorías do concurso.

“ Verbas para…comunicar” pretende potenciar o uso da lingua galega, o seu gran valor literario e reafirmar a súa expresión como lingua próxima, útil e moderna entre a mocidade. Mediante a redacción dun texto breve, de carácter persoal, os participantes do certame expresaron as súas opinións e sentimentos, unha mensaxe feita para compartir cos demais a súa visión do mundo actual.

O alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, agradeceu a todos os mozos a súa participación e o seu apoio nun concurso que “pretende favorecer a participación da mocidade na creación de textos orixinais co obxectivo de normalizar e fomentar o uso da lingua galega entre este colectivo, fóra de contextos formais e rompendo posibles estereotipos”.

A gañadora na categoría de Redacción A, para alumnos de 1º, 2º e 3º da ESO anos foi Lucía Castrillo Sánchez, seguida de Zaira Pazos González, Ainoa Cabaleiro, Lola Fernández, Laura Hervella, Álvaro José Cunqueiro, Morena Ríos, Anxo Muíños e Ruth Nogueira como novena clasificada. En Redacción B, para alumnos de 4º da ESO e Bacharel, o gañador foi David Pérez seguido por Sonia Barqueiro.

Na categoría de composicións audiovisuais individuais a gañadora foi Uxía Vidal Rubianes, con Laura Fresneda e Daniel Gallego como segunda e terceiro premiado. Na modalidade grupal os vencedores foron Antón Garrido, Brais Boullosa e Pedro Lourenzo seguidos da clase de 1º B da ESO do Colexio Santiago Apóstol.

Por último, os premiados na categoría de composicións grupais para alumnos de 4º da ESO e bacharel foron Candela Paz e Jimena Torres; en segundo lugar, o grupo de “Uxía, Manuel, Cabriela, Carmen e Vitoria”; en terceiro posto toda a clase de 1º de Bacharelato do Colexio Santiago Apóstol; en cuarto posto Frida Acuña e Sara Durán; en quinto lugar, Claudia Crespo e Nerea Bascuas e en sexto posto Rebeca Torres e Analía Preza.

Durante o acto de entrega de premios realizouse un sorteo entre todos os participantes de dous dicionarios da Real Academia dá Lingua Galega ademais de obsequiar a todos os asistentes cun pequeno recordo.

O xurado estaba composto profesores de Lingua Galega dos centros Santiago Apóstolo e Padin Truiteiro respectivamente. As composicións premiadas estarán dispoñibles na web do Concello de Soutomaior www.soutomaior.com/xuventude, no apartado de concursos.