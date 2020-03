“SOS Porriño” reparte 3.000 quilos de alimentos en axuda para 160 familias

Esta tarde rematará o reparto de 3.000 quilos de alimentos non perecedoiros que realiza “SOS Porriño” no seu almacén, situado no Multiusos de Torneiros.

“Esta axuda humanitaria alcanza a 160 familias e polo tanto aproximadamente a máis de 600 persoas que teñen dificultades económicas”, segundo explicou David Alonso, concelleiro responsable de Servizos Sociais.

Este reparto de alimentos é mensual e realizase entre familias cuias necesidades son previamente valoradas e comprobadas polos técnicos do departamento de Servizos Sociais.

A recollida de alimentos para “SOS Porriño” mantense de xeito continuado e conta coa solidariedade de diversos colectivos. David Alonso suliñou “o gran pulo que supon para o Banco SOS Porriño as aportacións dos deportistas”.

O concelleiro de Servizos Sociais que tamén é responsable da delegación de Deportes ten establecido que nos diferentes eventos que se organizan, os participantes acheguen un kilo de alimentos non perecedoiros como volverá a acontecer coa carreira “Porriño 10K” que vaise celebrar o domingo 15 de marzo.

Reparto de camas articuladas e guindastres

Por outra banda, o Concello do Porriño adquiriu cunha partida de 15.000 euros, 10 camas articuladas e 5 guindastres para movilización de persoas con movilidade reducida ou nula, que se están a repartir en préstamo a familias que o solicitan. Previamente os técnicos de Servizos Sociais realizan unha valoración de cada caso.

O concelleiro de Servizos Sociais informa que actualmente ainda hai dispoñibles no almacén do Multiusos de Torneiros para quen queira solicitar e reuna as condicións requeridas.