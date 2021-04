Silverio Rivas, Alberto Estévez Piña e á Residencia San Telmo galardoados nos Premios Cidade de Tui

O Concello de Tui presentou esta mañá o programa de actividades de San Telmo a celebrar dende o mércores 7 de abril até o luns 12 de abril, festividade de San Telmo e festivo local en Tui.

O alcalde, Enrique Cabaleiro, e a concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, foron os encargados de dar a coñecer a programación elaborada. Ambos lembraron coma o ano pasado a situación epidemiolóxica obrigou a celebrar un San Telmo virtual. Sinalaron que na proposta de actividades para este ano conxúgase o cumprimento das medidas sanitarias co feito de sacar adiante unha intensa axenda cultural para estes sete días.

O alcalde, Enrique Cabaleiro, destacaba coma novidade a entrega dos Premios Cidade de Tui, nun acto institucional que se celebrará o luns, 12 de abril, ás 13 h no Teatro Municipal. O rexedor tudense explicou, esta mañá, que era unha vella aspiración do equipo de goberno poder levar a cabo este recoñecemento de forma institucional “para todas as persoas e colectivos que traballaron e fixeron deste concello o que é”. Os galardoados serán o escultor Silverio Rivás, a título póstumo Alberto Estévez Piña, e coma colectivo a Residencia San Telmo.

A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, indicaba que “é unha programación pensada para que as xentes de Tui poidan disfrutar duns días de agasallo cultural e de lecer”, destacando que “a cultura é segura”. Repasou polo miúdo a oferta prevista que se estruturará en pasarrúas, actuacións na carpa que se situará no Paseo da Corredoira, e no Teatro Municipal.

O próximo luns, 5 de abril, ás 20 h en tui.gal habilitarase a reserva gratuíta de entrada para todos os espectáculos previstos tanto na carpa na Corredoira coma no Teatro Municipal de Tui. Poderanse reservar un máximo de dúas localidades por persoa. As actividades previstas encherán as rúas de cor coas actuación de Asacocico. Barafunda, Pista Castro, Fantoches Baj e Troula Animación. Cada xornada dende o martes 7 ao luns 12 haberá dous pases ás 17 h e ás 19 h.

Mentres na carpa situada no Paseo da Corredoira, con capacidade para 120 persoas, actuarán cada xornada ás 18 h Pista Catro con “Lila Star”; Paco Nogueiras con “Brinca Vai”; Circo Chosco con “Riscando o ceo”; Fran Rei con “O Superheroe”; o Mago Teto con “Novas Tolemaxias”; e Uxía Lambona e a Banda Molona.

O Teatro Municipal será o escenario da cita prevista cada día ás 20 h cun aforo de 180 persoas. O mércores 7 proxectarase a película “Ons” e o xoves 8 Butaca Zero representará a obra teatral “32m2”. Na fin de semana a música será a protagonista co concerto “Retornos” de Andrea Pousa o venres, coa presentación de “Déixaas” de Mercedes Peón o sábado; e con Víctor Coyote co seu último traballo “Las Comarcales” o domingo.

A Banda de Música Popular de Tui ofrecerá o concerto de peche desta programación de actividades de San Telmo o luns ás 20 h no Teatro Municipal. E previamente na carpa situada no Paseo da Corredoira actuará, ás 12 h, as sección de vento madeira o sábado, vento metal o domingo e os grupos de cámara o luns.

Non faltarán nesta cita as charangas tudenses A Tu Ritmo e Cantos Somos que farán un pasarrúas no Paseo da Corredoira ás 13 h do sábado e domingo, respectivamente.

Amais dende o martes 7 ao luns 12 poderase visitar na Sala de Exposicións Municipal, na Área Panorámica a mostra “Estampas anagrámicas de Rafael García Sánchez”.

Programación de Actividades de San Telmo 2021

Do 7 ao 12 de abril

Na Sala de Exposicións Municipal “Estampas anagrámicas de Rafael García Sánchez”

Mércores 7

Ás 17 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs ASACOCIRCO “De Frac”

Ás 18 h na carpa no Paseo da Corredoira PISTA CATRO “Lila Star”

Ás 19 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs ASACOCIRCO “De Frac”

Ás 20 h no Teatro Municipal CINEMA “Ons”

Xoves 8

Ás 17 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs BARAFUNDA “3 Pompeiras”

Ás 18 h na carpa no Paseo da Corredoira PACO NOGUEIRAS “Brinca Vai”

Ás 19 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs BARAFUNDA “3 Pompeiras”

Ás 20 h no Teatro Municipal BUTACAZERO “32m2

Venres 9

Ás 17 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs PISTACATRO “O Circo“

Ás 18 h na carpa no Paseo da Corredoira CIRCO CHOSCO “Riscando o Ceo”

Ás 19 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs PISTACATRO “O Circo“

Ás 20 h no Teatro Municipal ANDREA POUSA “Retornos”

Sábado 10

Ás 12 h na carpa no Paseo da Corredoira Sección de vento madeira da Banda de Música Popular de Tui

Ás 13 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs Charanga A TU RITMO

Ás 17 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs FANTOCHES BAJ “Velocíclopes”

Ás 18 h na carpa no Paseo da Corredoira FRAN REI “Superheroe”

Ás 19 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs FANTOCHES BAJ “Velocíclopes”

Ás 20 h no Teatro Municipal MERCEDES PEÓN “Déixaas”

Domingo 11

Ás 12 h na carpa no Paseo da Corredoira Sección de vento metal da Banda de Música Popular de Tui

Ás 13 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs Charanga CANTOS SOMOS

Ás 17 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs TROULA ANIMACIÓN “Circo Krasnovarak”

Ás 18 h na carpa no Paseo da Corredoira MAGO TETO “Novas Tolemaxias”

Ás 19 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs TROULA ANIMACIÓN “Circo Krasnovarak”

Ás 20 h no Teatro Municipal VICTOR COYOTE “Las Comarcales”

Luns 12

Ás 12 h na carpa no Paseo da Corredoira Grupos de Cámara da Banda de Música Popular de Tui

Ás 13 h no Teatro Municipal Gala de entrega dos Premios Cidade de Tui

Ás 17 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs TROULA ANIMACIÓN “Polis‐Tolos”

Ás 18 h na carpa no Paseo da Corredoira UXIA LAMBONA E A BANDA MOLONA

Ás 19 h no Paseo da Corredoira pasaRÚAs TROULA ANIMACIÓN “Polis‐Tolos”

Ás 20 h no Teatro Municipal BANDA MUSICA POPULAR DE TUI

