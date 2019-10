Servicios Sociais do Val Miñor únense para traballar no seu proxecto común

As concelleiras de Servizos Sociais dos concellos do Val Miñor reúnense para dar continuidade o plan de traballo que están a desenrolar

Hoxe pola mañá as concelleiras responsables da área de Servicios Sociais dos concellos de Baiona; Nigrán y Gondomar; Concepción Vara, Bibiana Peixoto e Nuria Lameiro; reuníronse no Concello de Gondomar para empezar a traballar no seu proxecto común.

A iniciativa destas reunións nace dende a concelleira de Baiona, Concepción Vara, xa que consideraba que os problemas dos usuarios dos servicios en Baiona poderían ser semellantes ou ter similitudes dos usuarios dos demais concellos que forman o Val Miñor.

A primeira reunión a tiveron entre Baiona e Nigrán, xa nesta primeira toma de contacto as dúas concelleiras, Concepción Vara e Bibiana Peixoto, constataron as semellanzas das necesidades dos usuarios de ambos servizos nos seus municipios.

Hoxe súmase a esta reunión a concelleira de Gondomar, Nuria Lameiro, xa que é necesario e imprescindible comezar a preparar o proxecto común para o Val Miñor, adquirindo melloras para os servizos que prestan nestas áreas e así verse beneficiados todos os usuarios dos mesmos.

Nos próximos días as tres concelleiras xunto coas técnicas do seu departamento realizarán unha visita a Tomiño e coñecer de primeira man o proxecto que desenvolven o cal está acadando resultados moi positivos e aproveitar a mesma para manter unha reunión coa dirección, consolidase o inicio dunha traxectoria que inicia un percorrido de búsquea de solucións e adquisición de experiencias e coñecementos para desenrolo de proxectos en común.