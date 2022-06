Sanxenxo volverá a ser sede do IV Rallye de Pontevedra con máis de 130 equipos participantes

A proba deportiva que se celebrará os días 24, 25 e 26 de xuño inclúese no calendario de Campionato de Rallyes de Galicia

Sanxenxo volverá ser sede do IV Rallye de Pontevedra. A proba que se disputará os días 24, 25 e 26 de xuño inclúese no calendario de Campionato de Rallyes de Galicia. Na cita, que se presentou esta mañá no Real Club Náutico de Sanxenxo, interviñeron a tesoureira da escuadra organizadora, Corredoira Team, Diana Rivas; o concelleiro de Deportes, Daniel Arousa; o presidente da Federación Galega de Automobilismo, Iván Corral, o deputado de Deportes, Gorka Gómez e o secretario xeral de Deportes, José Ramón Lete Lasa.

A organización prevé que a cita deportiva alcance os 130 participantes que atraerán a miles de participantes aos distintos tramos da proba que percorrerá, ademais de Sanxenxo, Meaño, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e Moraña. O punto de saída do 24 de xuño será Rafael Picou, a partir das 19 horas, desde onde sairán cara ao parque empresarial de Nantes onde se disputará o treito espectáculo, concluíndo a xornada no parque de traballo que se situará no campo de fútbol de Baltar.

O sábado 25, os participantes volverán saír de Baltar para percorrer Meaño, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e Moraña. Ao final da xornada os vehículos sumarán máis de 118 quilómetros cronometrados que lle converte na proba con máis quilómetros percorridos ata a data. A xornada concluirá cun parque pechado en Rafael Picou a partir das 20:30 horas. A entrega de trofeos realizarase un ano máis no Real Club Náutico de Sanxenxo que será oficina central da proba durante toda a fin de semana.

Diana Rivas lembrou na súa intervención á familia de Miguel Álvarez, fundador da proba en 1984, e ao coñecido piloto falecido, Víctor Magariños. Así mesmo, pediu como o resto de intervenientes na presentación “prudencia e respecto as medidas de seguridade, así como as indicacións dous voluntarios”.

Pola súa banda, Daniel Arousa, sinalou que a proba “súmase ao intenso calendario que temos este mes de xuño en Sanxenxo e que demostra ou seu potencial para organizar e acoller eventos de distintas disciplinas deportivas. Agardamos que un ano máis este rallye sexa un éxito e que veciños e visitantes ou gocen”.