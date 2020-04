Salceda mantén o apoio á cultura e ao deporte a pesares do parón da actividade

O equipo de goberno de Salceda, con a súa alcaldesa ao fronte, veñen de anunciar a súa decisión de manter o apoio económico á cultura e ao deporte a pesares do parón de actividades que supoñen o estado de alarma e a pandemia do coronavirus.

Así, o Concello de Salceda volverá asinar este ano os convenios por máis de 92.000 euros que benefician a 25 entidades do municipio, e manterá tamén os diferentes patrocinios que ao longo do ano se asinan con diferentes deportistas individuais de Salceda (participantes en rallyes, piragüístas, etc).

O equipo de goberno quere deste xeito dar resposta a uns compromisos económicos que axudarán a sufragar uns gastos que en moitos casos xa estaban realizados, e que o parón de actividades deixa a estas entidades e deportistas nunha difícil situación que deste xeito se ve en parte atenuada grazas ao apoio municipal.

Dende o Concello confirman que tamén están a traballar xa na oferta de ocio que poida substituír ás previsibles suspensións de actividades municipais, que a día de hoxe afectan xa á “Corre x Salceda” que debería celebrarse o vindeiro 3 de maio, ás letras galegas e a festa dos maios do 17 de maio, e incluso á probabilidade de que este ano non poida celebrarse o Verán Cultural e as Festas do Cristo no mes de xullo.

“Non imos deixar tirados aos nosos e ás nosas deportistas, nin ás diferentes asociacións e clubes. O Concello de Salceda sempre fixo unha firme aposta pola cultura e o deporte, e nestes momentos difíciles non vai ser doutro xeito. A sociedade salcedense, e nomeadamente o tecido asociativo, está a ser exemplo de solidariedade e responsabilidade, e poden estar segura que o Concello será responsable con todo ese tecido asociativo”, subliña a alcaldesa, Loli Castiñeira.