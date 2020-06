Redondela ‘tira de imaxinación’ para celebrar a súa festa da Coca máis virtual

A situación de crise sanitaria marcada pola COVID-19 impedirá que, por primeira vez na súa historia, a Coca non se poida celebrar na rúa e co formato tradicional

Ao igual que aconteceu cos Maios, a Festa da Coca, a cita máis tradicional de Redondela, terá que adaptarse as circunstancias extraordinarias que marca a pandemia da COVID-19 e optar pola adopción de iniciativas imaxinativas que permitan que, aínda que de xeito diferente, veciñas e veciños poidan gozar desta celebración tradicional.

Así, as concellerías de Cultura e Eventos que xestionan Daniel Boullosa e Marta Alonso, respectivamente, veñen de elaborar un amplo programa de iniciativas que, por unha banda adáptanse ás restricións sanitarias vixentes e, ao mesmo tempo, permiten que Redondela viva os seus días grandes.

Dentro das iniciativas a desenvolver nesta Festa da Coca 2020, está a de poñer a disposición de veciños e veciñas carteis anunciadores das edicións da festa dende 1969 ata o 2019, para colgalos nos balcóns e facer que, pese á pandemia a as restricións sanitarias, a Coca de Redondela estea máis presente que nunca. Os carteis para adobiar ventás e balcóns, poden recollerse no Multiúsos da Xunqueira de xeito totalmente gratuíto.

Os videos ‘A Coca Confinada’, outro “A COCA non falta a súa cita” e un terceiro sobre o percorrido histórico de alfombras florais, serán unha das iniciativas pioneiras que se poñerán en marcha. Os vídeos serán proxectados, no facebook do Concello de Redondela e nunha pantalla na praza do Concello. En ‘A Coca Confinada’, a veciñanza poderá gozar dunha marabillosa reportaxe resumo da Coca no que participan alfombristas, burras e Danza das Espadas, que conforman os tres eixos fundamentais da festa. Nesa mesma liña, o vídeo da ‘A COCA NON FALTA A SÚA CITA’ permitiranos mergullarnos na visión da coca neste ano, mentres que o terceiro reportaxe permitirá admirar, polo miúdo, as alfombras florais que todos os anos confeccionan as veciñas e veciños de Redondela e que constitúen un sinal de identidade tanto do municipio coma da propia festa.

O mércores, véspera do Día da Coca, festivo local de Redondela, os cabezudos outro dos elementos tradicionais da festa, estarán presentes nos balcóns da Casa Consistorial para goce de grandes e pequenos.

O xoves, Día da Coca propiamente dito, a música encherá todos os recunchos de Redondela. Literalmente. As bandas de Música de Arcade e Redondela percorrerán todas as rúas do casco urbano para levar a festa aos fogares a través da música e transmitir, con eses sons, que pese ao coronavirus, o confinamento e as restricións, a Coca está aí e que todos e todas os veciños e veciñas, son partícipes da súa festa máis senlleira.

“Todas e cada unha destas iniciativas non son máis que un xeito de adaptarse ás actuais circunstancias que marca a COVID-19”, sinala o Concello de Redondela que amosa a súa determinación de que “se non se pode celebrar como se viña facendo tradicionalmente, teremos que reinventarnos, buscar novas fórmulas para que a Festa da Coca siga a ser o que sempre foi, a festa emblemática de Redondela e un símbolo da identidade do municipio”.