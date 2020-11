O Concello de Redondela rende homenaxe a Concepción Arenal coa descuberta dunha placa co seu nome nas dependencias de Servizos Sociais

‘A Concepción Arenal. (1820-1879). En memoria dunha muller que fixo da xustiza social e da igualdade o guieiro da súa vida’. Así reza a placa colocada na entrada das dependencias de Servizos Sociais de Redondela e que esta mañá foi descuberta pola alcaldesa de Redondela e responsable do servizo, Digna Rivas.

Rivas, acompañada das concelleiras Olga García, Marta Alonso, e o concelleiro Daniel Boullosa, subliñou que “ningún nome mellor para un servizo para quen foi adiantada ao seu tempo en moitos eidos, non só no literario ou no xornalístico, senón tamén como pioneira do feminismo en España”.

A que foi experta en dereito, pensadora, xornalista, poeta, autora dramática e pioneira no feminismo español, dará dende hoxe nome a este servizo do Concello de Redondela.

A alcaldesa redondelá lembrou que Concepción Arenal, ao longo da súa vida, denunciou con insistencia a das mulleres do século XIX”. Tristemente, sinalou Digna Rivas, moitas das reflexións que escribiu no seu libro ‘Estado actual de la mujer en España’ seguen a ter plena vixencia a pesar de ter pasado máis dun século. Nese traballo resistíase, por exemplo, a falar de emancipación social ou política da muller “…mentres a dependencia económica sexa un feito estendido e teña suxeita á muller a todo tipo de escravitudes”.