Redondela recupera a contorna da antiga industria téxtil de Regojo reconvertida nun parque público

O traballo realizado polo alumnado-traballador do obradoiro de emprego ‘Redondela Vila Bela III’ busca ser un recordatorio permanente a importancia que a fábrica tivo no desenvolvemento industrial do municipio

Redondela conta, dende hoxe, cunha nova zona de esparexemento público situada nunha áreas máis novas do casco urbano, a denominada urbanización Regojo que ocupa boa parte dos terreos que, no seu tempo, albergou a unha industria téxtil de renome nacional e internacional.

No acto de inauguración deste espazo, a alcaldesa Digna Rivas e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias estiveron acompañadas por Pedro Regojo –representante da familia Regojo e que durante anos estivo ao fronte do Clúster Textis Moda de Galicia (Cointega) amais de ser un dos principais artífices da unificación das distintas asociacións galegas da moda e confección–, a directora do curso e concelleiros e concelleiras do Grupo de Goberno e da Corporación Municipal.

Os novos xardíns foron presentados ao público nun acto que, ao mesmo tempo, marcaba o fin do obradoiro de emprego ‘Redondela Vila Bela III’ cuxo alumnado-traballador das especialidades de cantería e xardinaría foi o encargado de darlle forma a este parque.

As amplas zonas verdes están salpicadas de elementos en pedra relacionados coa industria téxtil Regojo mentres que panéis informativos –realizados polo alumnado do obradoiro de garantía xuvenil ‘Redondela Sostible’, xa rematado– explican a historia da fábrica de xeito rápido, ilustrativo e ameno.

O novo parque é un amplo espazo –ao redor de 3.000 metros cadrados distribuído ao redor da cheminea da antiga fábrica– que pola súa distribución en socalcos ofrece numerosas vantaxe á hora de distribución tanto dos espazos coma dos distintos elementos que irán dentro dos mesmos.

Todos os elementos, realizados polos alumnos da especialidade de cantería do ‘Redondela Vila Vela III’, están directamente relacionados coa industria téxtil da que Regojo foi un referente a nivel nacional e internacional. Así, veciñanza e visitantes poderán ver, con excepcional mestría, agullas, máquinas, carretes de fío ou as míticas ‘camisas Dalí’.

Un rápido percorrido polos paneis achega á cidadanía á importancia que tivo unha industria como a de Regojo que, nos anos 70, era a fábrica de camisas máis importante de España, facendo 12.000 camisas diarias, exportando 30.000 unidades a Alemaña mensualmente e cunha rede de máis de 15.000 tendas en toda España.

A maiores dos xardíns, os laterais aproveitáronse para establecer dúas zonas de xogos para nenos e adultos, tamén elaborados en pedra e que contribúen a darlle un novo valor a todo o espazo. Finalmente, a cheminea, que preside toda a zona, testemuña da historia da fábrica, será dotada de alumeado.

O Concello de Redondela, tal e como explicou a alcaldesa Digna Rivas, busca con esta iniciativa, manter o dobre compromiso de “dotar de zonas verdes e de esparexemento para goce da veciñanza e, ao mesmo tempo, poñer en valor a importancia dunha industria como a de Regojo, que foi quen de situar Redondela no mapa de Europa”.

Pedro Regojo, cualificaba de “fundamental para o futuro do municipio facer cursos e formarse”. A formación que acabades de recibir –asegurou– “é vital para o voso futuro”. Regojo quixo tamén agradecer “tanto á Xunta como a alcaldesa esta obra que será un recordo para toda a vida. O agradecemento é unha cousa escasa neste mundo e cando un pobo ou a Xunta lembran, con este parque, a obra da miña familia, é de agradecer”.

Digna Rivas agradeceu “aos alumnos/as traballadores/as así como a dirección do obradoiro “o extraordinario traballo realizado e que tiña a complexidade de, nunha mesma actuación, crear un novo espazo para a cidadanía e ao mesmo tempo resaltar e manter para coñecemento das futuras xeracións a importancia que a fábrica Regojo tivo no desenvolvemento de Redondela”.