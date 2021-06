Redondela presenta o programa de actividades para o Día Nacional de Galicia

O Concello de Redondela presentou na Praza do Concello, os actos que se desenvolverán exactamente dentro dun mes –o vindeiro 25 de xullo– con motivo do Día Nacional de Galicia. O programa, organizado pola Concellería de Normalización Lingüística, que dirixe a alcaldesa Digna Rivas, e que se desenvolverá baixo o lema de «Terra… a nosa!», foi presentado na Alameda Castelao pola rexedora local á que acompañaban a concelleira Marta Alonso e o concelleiro Alberto Álvarez.

“Pretendemos reforzar e reafirmar o orgullo de ser galegos e galegas, de poñer en valor a nosa cultura, a nosa lingua e a nosa propia identidade como pobo” afirmou a alcaldesa redondelá quen lembrou que “antes da nosa chegada ao Goberno local celebrábase un acto solitario no propio 25 de xullo. Hoxe presentamos un programa de tres días como corresponde á importancia da xornada e máis nun municipio como Redondela que sempre foi referente de galeguidade e pioneiro na defensa e posta en valor da nosa lingua”.

Cómpre lembrar que dende a chegada do actual Goberno e na liña de potenciación do Día de Galicia, o programa de actividades pasou, primeiro, de un a dous días –incluíndo a Chapela como lugar de celebración de actividades– para, neste 2021, pasar a celebrarse durante os días 23, 24 e 25 de xullo.

Nesa nova data do 23 de xullo que se engade con respecto ao pasado ano, a Alameda Castelao acollerá unha xornada de Cinema na Rúa, ás 22:30 horas, coa proxección da película Cuñados que, en palabras da alcaldesa, “é unha clara aposta polo noso cine, pola nosa cultura e pola nosa lingua”.

O día 24, ás 22 horas, o paseo marítimo de Chapela vestirase de gala para acoller o concerto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, un concerto que, tal e como lembraba Digna Rivas, o pasado ano tivo que ser suspendido pola COVID-19 e que este ano será unha realidade.

O día 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, ás 20 horas e na Alameda Castelao, terá lugar o acto institucional no que, adiantou a rexedora local, terán protagonismo os cativos e cativas do campamento de conciliación. A participación de nenos e nenas neste acto é considerada “fundamental dende o convencemento deste Goberno que é preciso sementar a nosa identidade de galegos e galegas e o orgullo que iso supón, dende as idades temperás”.

A xornada do día grande de Galicia pecharase co concerto de SES da que, afirmou Digna Rivas, “non precisa presentación” xa que é “unha cantante de renome e unha muller comprometida que nas súas cancións pon o foco sobre o feminismo, a tradición, o compromiso e o empoderamento cultural feminino”.

A alcaldesa expresou a súa satisfacción polo feito de que, ano tras ano, “a veciñanza de Redondela síntase cada vez máis identificada con esta xornada, participa, reúnese para festexala e cada vez son máis as veciñas e veciños