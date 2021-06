Alcaldes e alcaldesas reclaman melloras no Camiño Portugués da Costa

O pasado venres a Casa dos Alonso acolleu unha xuntanza na que participaron o alcalde de Baiona, Carlos Gómez; a alcaldesa de Oia, Cristina Correa; a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández e o alcalde da Guarda, Antonio Lomba.

O motivo desta reunión foi o de por en común a situación do Camiño Portugués da Costa na súa entrada en Galicia dende territorio Portugués, tendo en conta que en certas publicacións non se está a fixar o itinerario correcto, o que motiva que boa parte dos peregrinos non circulen pola ruta recoñecida e promovida oficialmente. Tamén abordaron as dificultades que se atopan os peregrinos para cruzar o río Miño e as posibles solucións.

Por este motivo os alcaldes e alcaldesas acordaron a petición dunha xuntanza coa directiva do Xacobeo para transmitirlle a problemática xurdida en relación co Camiño Portugués da Costa, así como a toma de medidas para evitar que non se volten a empregar itinerarios non oficiais en publicacións. Asimesmo solicitaron unha xuntanza da Mesa do Camiño da provincia de Pontevedra para apoiar as súas demandas.

Os acaldes e alcaldesas entenden que o máis urxente e buscar solucións a curto prazo para resolver o problema do transporte de pasaxeiros entre Caminha e A Guarda, para dar continuidade ao Camiño Portugués da Costa no seu paso polo Esteiro do Miño.