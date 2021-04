Redondela celebrará en maio as Xornadas de Exaltación do Choco

Ante a imposibilidade de celebrar a Festa do Choco por mor da crise sanitaria, o Goberno local opta por celebrar unhas xornadas que poñan en valor o produto e contribúan a reactivar o sector da hostalaría e restauración

O Concello de Redondela non celebrará este ano a Festa do Choco, unha das celebracións senlleiras do municipio e, no seu lugar, desenvolverá entre os días 8 e 16 de maio unhas Xornadas de Exaltación do Choco que buscan, non só seguir poñendo en valor un produto gastronómico de excelencia estreitamente ligado ao nome de Redondela, senón tamén contribuír á reactivación da hostalaría e restauración, un dos sectores máis duramente golpeados pola crise da COVID-19.

Ese é o motivo polo que o Goberno local optou por celebrar unhas Xornadas de Exaltación do Choco en lugar de organizar unha Festa do Choco “totalmente desvirtuada se temos en conta que, tradicionalmente, é unha celebración multitudinaria, unha festa que se vive nas rúas e prazas, algo impensable coa actual situación de crise sanitaria”.

O Concello xa mantivo reunións coa asociación Hostalaría e Confraría de pescadores, amais da Asociación de Empresarios e Comerciantes de Redondela de cara a organizar unhas xornadas nas que o choco seguirá a ser o grande protagonista pero da man dos locais de hostalaría e restauración do municipio. Tanto a alcaldesa de Redondela, como a concelleira de Comercio quixeron salientar “o entusiasmo con que a iniciativa foi acollida polo sector da hostalaría e restauración e que, dende o primeiro momento, participan activamente na organización destas xornadas”.

Nesa liña, o Goberno local estuda medidas para fomentar o servizo a domicilio por parte de bares e restaurantes, de xeito que a veciñanza poida gozar do choco –nas súas distintas formas de elaboración– nos seus propios fogares.

Ao redor desta base, desenvolveranse unha serie de actividades que, durante oito días, poñan o foco de atención sobre un produto gastronómico que, na baía de San Simón, acada unha calidade tan extraordinaria como única.

Un festín para o padal