Redondela acada os mellores resultados turísticos dos últimos 5 anos

Redondela recupera, con ritmo, a importancia que en materia turística corresponde ao cuarto concello da provincia de Pontevedra, segundo se desprende dos datos aportados pola Concellería de Turismo. As cifras destacan que a Oficina de Turismo atendeu, no período comprendido entre abril e decembro de 2022, a un total de persoas 7.613 persoas, fronte ás 5.351 que solicitaron información ao longo de todo o ano 2018. O que supón un incremento exponencial de máis do 30% e que inclúe máis de 1.300 redondeláns rexistrados.

“A esto hai que sumarlle un total de 1.375 persoas, residentes no Concello de Redondela, que tamén pasaron pola Oficina de Turismo neste período. Os veciños e veciñas de Redondela tamén están podendo disfrutar da cultura e o patrimonio da súa vila, algo que para min é primordial”, explica a alcaldesa Digna Rivas.

Tendo en conta a información recollida, podemos establecer dous perfís de turistas perfectamente diferenciados que pasan polo Concello de Redondela: O Turista de Vacacións e o Peregrino, sendo maioritario este último.

“Un dos obxectivos deste goberno era converter Redondela nun referente turísitco e así o estamos conseguindo, como reflexan os datos. O turista que pasa pola vila non é estival, senón que gracias a peregrinaxe do camiño francés e portugués desenvólvese ao longo de todo o ano. Isto, por suposto, favorece moito o comercio e o negocio local, sendo salientable recalcar que Redondela conta con 32 albergues especializados para peregrinos e que durante o 2022 foron incluso insuficientes, tendo que habilitar espazos públicos para que puideran descansar no seu paso polo municipio”, explica Digna Rivas.

Os peregrinos de procedencia nacional suman un total de 2.151 (38%) de procedencia estranxeira. Dentro dos peregrinos nacionais, destacan os procedentes das Comunidades Autónomas de Andalucía (846), Madrid(752), Galicia (447),Valencia(324), Castela A Mancha(216), Cataluña e Castela e León. Dos peregrinos de procedencia extranxeira, destacan con diferencia os de Portugal con 512 (25%),a continuación Italia con 361 (17%), e moi preto Alemania con 356 (16%), seguidos de Estados Unidos, Reino Unido e Francia, sumando os tres 338 (15%).

Ao longo desta tempada, pasaron pola Oficina de Turismo, un total de 57 paises diferentes dos cinco continentes. A información máis demandada polos peregrinos, turistas e visitantes, foi dos recursos do noso concello e do seu entorno. A gastronomía, lugares de interese como a Illa de San Simón, actividades programadas polo Concello, así coma información das Rías Baixas en xeral. A estes datos “esperanzadores logo dunha época de pandemia na que o sector turístico foi, xunto co comercio e a hostalaría, un dos máis afectados”, afirma a concelleira, engádese o feito da ocupación hostaleira que rondou en Redondela o 100 %. En todo caso, os datos, subliña o Goberno local, fan referencia tan só ás persoas que pasaron pola Oficina de Turismo que “sempre supoñen unha baixa porcentaxe respecto á totalidade de persoas, peregrinas ou turistas, que visitaron Redondela”

A gastronomía, lugares de interese como a Illa de San Simón, actividades programadas polo Concello, así coma información das Rías Baixas en xeral. Os residentes do Concello de Redondela que pasaron pola nosa oficina, achegáronse en maior medida, a demandar información das actividades e propostas realizadas dende o Concello, a través da Concellaría de Turismo.

Paisaxístico, o programa Redondela Mariñeira, as rutas en Kaiak, as visitas guiadas ao Cemiterio dos Eidos, tiveron unha moi boa acollida pola veciñanza de Redondela e polos diferentes concellos da nosa comarca. Os peregrinos das diferentes Comunidades Autónomas que remataban a súa etapa no noso Concello, tamén acudiron a participar nas visitas guiadas que se fixeron os luns, “ A Vila pola Tardiña”, sumando un total de 180 persoas. Durante esta tempada tamén acudiron a facer visitas pola Vila, o alumnado de primaria e secundaria, con un total de 338 alumnos. Sumando os peregrinos, turistas, visitantes e residentes, a Oficina de Turismo de Redondela atendeu a un total de : 7.613 persoas.

Pódese salientar o programa Maiores en Ruta que foi todo un éxito e que continúa durante os meses de inverno do 2023 con ofertas de bienestar e envellecemento activo. En 2022 cubríronse tódalas prazas tendo que aumentar o programa.

Foron de notable importancia tamén as viaxes en barco pola Enseada e Illa de San Simón durante as festas do Choco, da Coca, así coma durante o mes de agosto no programa A Memoria da Illa de San Simón e tamén durante os días que se celebrou a Batalla de Rande.

A alcaldesa Digna Rivas, destaca a importancia de “reforzar a oferta turística do municipio –tanto histórica como patrimonial, cultural e paisaxística– para aproveita o fluxo de persoas peregrinas, pero tamén para ofrecer os veciños e veciñas a programación e oferta que merecen”.