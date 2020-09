Preto de 400 nadadores participaron en Nigrán na X edición da Travesía a nado Costa Serena marcada por un estrito protocolo anti-COVID

Preto de 400 nadadores, con idades comprendidas entre os 5 e 71 anos, participaron hoxe domingo na competición celebrada en Praia América.

Martínez Novoa, cun tempo de 00:47:53, impúxose na X edición da travesía a nado Costa Serena-Gran Premio Concello de Nigrán, que se celebrou hoxe en Praia América (Nigrán) con preto de 400 nadadores. Miguel Martínez Novoa chegou a meta por diante de Marcos Vila Cid (00:49:12) e Lucas Costa Fernández (00:49:15). Na categoría feminina, a vencedora no percorrido de 4.000 metros foi a nadadora portuguesa Soraia Ribeiro, cun tempo de 00:56:13. En segunda posición chegou Cristina García Marín (01:01:09), completando o podio Mónica Incera Filgueira cun tempo de (01:01:12).

O percorrido de 4.000 metros, no que participaron preto de 200 nadadores, consistiu nun triángulo de 4 quilómetros con saída e chegada na canle central de embarcacións. Os nadadores bordearon a baliza de Cabezo de San Juan, situada a 1,3 quilómetros de distancia, regresaron cara á costa polo lado sur da praia e percorreron o último quilómetro en paralelo ao areal.

Na proba de 2.700 metros, na que participaron 100 nadadores, o vencedor na categoría masculina foi Marcos Martínez Martínez (00:36:25), segundo foi Daniel Vicente Ferreira (00:38:06) e, terceiro, Diego Gutiérrez López (00:38:52) . Na categoría feminina impúxose Lucía Cal Fernández (00:38:06), por diante de Irene Rivadulla Mallo (00:42:31) e Iria Puime Santos (00:43:26).

No percorrido de 800 metros, con 70 participantes, gañou Gabriel Figueroa Fernández (00:11:05), seguido de Xoel Cubeiro Rosende (00:11:40) e Yago Vicente Ferreira (00:11:54). Na categoría feminina, gañou Silvia Martínez Novoa (00:11:45), superando a Paula Fariña Martínez (00:12:01) e Lucía Villarnovo Pazos (00:12:04). Esta proba disputouse en paralelo á costa e contou con preto de 100 participantes.

A saída de 800 metros arrincou desde a canle principal de entrada e saída das embarcacións e a chegada á beira do posto de Protección Civil de Panxón. Tamén se celebraron dúas probas infantís de 50 e 150 metros moi preto da beira cunha participación de máis de 30 nenos.

No mar acompañaron aos nadadores diversas embarcacións de Protección Civil de Vigo e Val Miñor e Garda Civil do Mar, así como kayakistas do Club Marítimo de Panxón e pádel surf de Wetsports Ladeira A organización contou con máis 60 persoas para a montaxe e

avituallamiento da proba, coa colaboración da asociación Vodea.

Máis de 350 nadadores de 8 Comunidades Autónomas (Galicia, Asturias, Castela-León, Madrid, Andalucía, Valencia, Navarra e Cataluña) e unha importante representación de Portugal, con idades comprendidas entre os 5 e 71 anos, participaron este domingo na X edición da Travesía a nado Costa Serena-Gran Premio Concello de Nigrán.

Esta edición estivo marcada por un estrito protocolo sanitario e o cumprimento das medidas de seguridade por parte dos participantes, que tiveron que levar máscara ata antes da saída e ao chegar a meta entregóuselles unha. Ademais, as saídas realizáronse de forma graduada cada 10 segundos e na chegada os nadadores tiveron que formar unha fila única, mantendo a distancia de seguridade en todo momento. Tanto a saída, como a meta e zona pódium estiveron balizadas para garantir a seguridade dos participantes. Antes de entrar na auga tomóuselles a temperatura a todos os nadadores.

Entrega de premios

Á entrega de premios, que tivo lugar en Praia América, asistiron o alcalde de Nigrán, Juan González; o Deputado provincial de Deportes, Gorka García; a concelleira de Educación do Concello de Nigrán, Marina Vidal; Iria Hernández Dasilva, en representación de ofíciana de Abanca en Nigrán, e Beatriz Alvariño, da organización da proba.

Nas probas de 800 e 2.700 metros entregáronse trofeos aos tres primeiros clasificados absolutos da categoría masculina e feminina. Na proba de 4.000 metros tamén se concederon trofeos aos tres primeiros clasificados absolutos da categoría masculina e feminina e, por primeira vez, premios en metálico (150 euros para os primeiros, 100 para os segundos e 80 para os terceiros). Ademais repartíronse medallas aos tres primeiros clasificados das 12 categorías da proba reina.

Este ano, tamén como novidade, concedéronse premios especiais ao primeiro nigranés e nigranesa. Os nenos que participaron nos percorridos de 50 e 150 metros recibiron unha medalla. Tamén se entregaron trofeos especiais ao nadador máis novo e de máis idade.