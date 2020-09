O Monte Real pecha en Baiona unha das edicións máis disputadas do Trofeo Príncipe de Asturias

A cita reina do Monte Real Club de Yates logrou completar con éxito este ano o programa de probas previsto, mantendo ata o final unha loita pechada en practicamente todas as clases participantes

O Trofeo Príncipe de Asturias puxo este domingo do punto final ao seu trixésimo quinta edición, e fíxoo cumprindo o programa de probas previsto en todas e cada unha das categorías participantes. A cita que organiza o Monte Real Club de Yates e a Escola Naval de Marín co patrocinio de Abanca pecha así con gran éxito una das edicións máis esperadas tras unha tempada de regatas reducida a causa do Covid 19. A vitoria final nesta ocasión foi para Magical, Losqueada, Deep Blue 2.0, Faísca Nejra, Lacazán, Okofen e Tutatis Gestilar.

Clase Nacexa ORC 2

Na categoría Nacexa ORC 2, que este domingo arrincaba a xornada final con ata seis equipos pelexando polos postos de cabeza, o Magical de Julio Rodríguez, que navega con Gonzalo Araújo como táctico e baixo a grímpola do Real Club Náutico de Vigo, selou o triunfo final en augas de Baiona. Esta é, ademais, a segunda vitoria para os de Rodríguez no Monte Real no ano da súa estrea.

Por detrás, o segundo posto na xeral foi para o Aceites Abril de Luís e Jorge Pérez Canal. O barco vigués foi de menos a máis durante as tres xornadas de regata ata lograr a segunda posición definitiva cun punto de vantaxe sobre o terceiro clasificado, o tamén vigués Pairo 8. O equipo liderado por Luís Bugallo mellorou os seus resultados día a día ata conseguir subirse ao podio na xornada final da trixésimo quinta edición do Príncipe de Asturias.

Clase Aceites Abril ORC 3

En Aceites Abril ORC 3 non houbo cambios tras a disputa da quinta e sexta mangas e a Losqueada de Fran Edreira proclamábase esta tarde vendedor definitivo na súa categoría. O barco do Club Marítimo A Penela acumulou na súa marcadora cinco vitorias parciais e un terceiro nas seis probas completadas.

O segundo posto ocupouno finalmente o Antílope- Kahaway de José Luis Alonso (Baía de Xixón) a catro puntos do barco de Edreira e cunha ampla vantaxe de catorce sobre o Milaneza de Rui Amorín, do Clube de Vela Atlántico, que foi terceiro na clasificación final.

Clase Autesa ORC 4

Na división Autesa ORC 4 o Deep Blue 2.0 de Vicente Cid do Real Club Náutico de Vigo logrou a vitoria máis folgada da edición coa friorenta de quince puntos sobre o segundo barco clasificado, o local Unus de Luís García Trigo. O terceiro posto ocupouno La Burla Negra de Juan José Martínez Silva, representando ao Club Náutico Castrelo de Miño.

Clases Gadis ORC 5 e SH Robotics ORC Open

En Gadis ORC 5 o Faísca Nejra de José Rey, que navega baixo a grímpola do Club Náutico de Beluso, non perdoou e volveu anotarse a vitoria parcial, proclamándose así vencedor do Trofeo Príncipe de Asturias por diante do Santiago Roma Rías Baixas de Iñaki Carbajo, tamén do Club Náutico de Beluso. Os de Carbajo, que onte eran terceiros, lograban hoxe ascender ata a segunda posición definitiva empatando a puntos co terceiro clasificado, o Travesío A Riviere Conservas de Carlos Lourido, que regatea polo Real Club Náutico de Sanxenxo.

En SH Robotics Open o Lacazán de Ignacio Pedrosa ( CN Sada) desbancou ao líder provisional ao anotarse a vitoria do día e converteuse en gañador da cita baionesa na súa categoría. Segundo foi finalmente o Albarellos do Monte Real Club de Yates, que navega con Fernando Rey á cana, e terceiro o Salseiro C de Manuel Blanco do Real Club Náutico da Coruña.

Clases Solventis J80 e Gestilar Ladies Cup

Na categoría Solventis J80 a terceira e última xornada serviu para que o Okofen de Javier da Gándara sentenciase a regata no máis alto da xeral. Ao equipo representante do Monte Real bastáronlle dous terceiros e un quinto nas tres últimas probas disputadas para facerse coa vitoria cun punto de vantaxe sobre o segundo clasificado, o Solintal de Ignacio Camiño do Real Club Marítimo de Santander. En terceiro caixón ocupouno nesta categoría a tripulación do Club Nautic S´Arenal, o Dr. Chacartegui de Javier Chacartegui. Os tres equipos destacaron entre a frota máis numerosa da regata ao lograr unha ampla vantaxe de máis de quince puntos sobre o resto de participantes.

Na clase Gestilar Ladies Cup o Tutatis Gestilar do Real Club Náutico Porto Pollensa con Pilar Casares á cana logrou sentenciar o liderado cun terceiro e un primeiro, adxudicándose definitivamente a vitoria da cita baionesa. Por detrás, o segundo posto da xeral foi para o equipo de Mariña Burriananova, o Serralleiras de Sara Carmo, e no terceiro posto finalizou o Bouvento Gestilar de Carmen Galdós ( RCM Abra – RCS), asaltando así a posición que ocupaba ata onte o Erizana Gestilar de Marta Ramada ( BB Douro).

A entrega de premios pecha o 35º Trofeo Príncipe de Asturias

A entrega de premios do 35º Trofeo Príncipe de Asturias puxo o punto e final a unha nova edición dunha das citas máis importantes da tempada de cruceiros, minguada este ano pola pandemia do Covid 19. Ademais de premiar aos gañadores das respectivas categorías, durante a celebración da entrega de trofeos o club entregou tamén o premio especial Juan Sebastián Elcano ao mellor barco de ORC 2 ata 4, que foi para o Magical de Julio Rodríguez; o premio Conde de Barcelona Juan de Borbón ao mellor barco con tripulación portuguesa, que recaeu no Yess Too de Rui Ramada; e o trofeo especial Mary Woodward ao mellor J80 da tempada, para o Okofen de Javier da gándara. Ademais, o barco no que navegan os alumnos da Escola de Vela Adaptada do Monte Real recibiu unha mención especial no acto de clausura.

A entrega de premios estivo presidida por José Luis Álvarez, presidente do MRCYB, e Ignacio Cuartero, Comandante director da Escola Naval, e contou coa presenza de Gabriel González, Director da Rede Comercial ABANCA; Enrique Costas, director xeral de Terras Gauda; Javier García Valcárcel, presidente de Gestilar; Pablo Mouro, socio director de Solventis; Francisco Praza, director do Parador de Baiona; Fancisco Javier Sumay, manager de SH Robotics; Joaquín Martínez, Xerente de Volvo Autesa; Jorge Pérez Canal de Aceites Abril; Pablo Abellas, director xeral de Nacexa; Manuel Villaverde, presidente da Real Federación Galega de Vela; Gorka Gómez, deputado de Deportes; Ignacio Sánchez Otaegui, comodoro do Monte Real; Daniel Benavides, Xefe de Servizo Provincial de Deportes, e Carlos Gómez, alcalde de Baiona.