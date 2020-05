O Concellería de Emprego do Concello do Porriño, informa que está a realizar unha sondaxe entre empresas e autónomos porriñeses para coñecer as súas demandas de axuda para reiniciar a a súa actividade económica.

Dende hoxe, funcionarios de “Porremprego”, organismo que depende do Concello, realizan as enquisas mediante chamadas telefónicas co fin de reunir información sobre o estado, as perspectivas e as necesidades das empresas e autónomos do Porriño ante a actual crise.