Porriño prepara circuitos sinalizados no paseo do río Louro para camiñantes e corredores

AS CONCELLERÍAS DE MEDIO AMBIENTE E DEPORTES ESTÁN A PREPARAR O PASEO DO RÍO LOURO PARA CAMIÑANTES E CORREDORES, CARA A DESESCALADA. NON SE PERMITIRAN CICLISTAS.As Concellerías de Medio Ambiente e Deportes están a preparar o paseo do Río Louro cara á desescalada que comezará esta a vindeira fin de semana co permiso dende o sábado 2 de maio para saír a camiñar só ou en parella así como a correr de xeito individual. O uso do Paseo do Río Louro, a partir deste sábado e ata novo aviso, estará prohibido para ciclistas e bikers por que a súa convivencia con corredores e camiñantes sería imposible dadas as medidas de hixiene social que haberá que observar. Os traballos de preparación inclúen desbroce e limpeza do paseo así como sinalización dos circuítos que deberán empregarse así como recomendacións sobre o sentido da marcha e as distancias de seguridade. No seguinte vídeo, os concelleiros Sergio Casal e David Alonso explican sobre o térreno os traballos que están a realizarse.

Publicada por Concello do Porriño en Miércoles, 29 de abril de 2020