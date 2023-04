Play-Doc presenta a súa 19º edición e desvela o programa de cinema galego

O vindeiro mércores, 26 de abril, comezará a 19ª edición do Festival Internacional de Cinema de Tui, Play-Doc

O Teatro Municipal de Tui acolleu hoxe a presentación da 19º edición do Festival Internacional de Cine de Tui, Play-Doc, que se vai celebrar do mércores 26 de abril ao luns 1 de maio. Na presentación participaron Ángel Sánchez, responsable do certame xunto con Sara García Villanueva, co-fundadora e Directora Artística. Ángel que estivo acompañado por representantes institucionais do Concello de Tui, Deputación de Pontevedra e Consellería de Cultura dá Xunta de Galicia, aproveito a súa intervención para desvelar o amplo e rico programa de cinema galego desta edición.

Pola súa banda a deputada de Cultura, María Vitoria Alonso, puxo en valor “o compromiso do festival por programar novidades en cada edición” ademais engadiu, “o esforzo do certame por visibilizar o cinema galego poñéndoo en valor”. Neste sentido tamén se pronunciou o director de AGADIC, Jacobo Sutil, que apuntou “o importante traballo que realiza o festival para achegar o cinema ao público e realizar grandes encontros sectoriais cunha programación que aúna o mellor do panorama internacional, nacional e galego”. Finalmente o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacou “a consolidación do certame e a súa coidada programación ao longo dos anos converteulle nun referente do panorama dos festivais galegos e a programación cultural de Tui”, o rexedor tamén quixo destacar ¨que grazas a Play-Doc a cidade de Tui se internacionaliza converténdose en punto de referencia do panorama cultural¨.

Cine galego

Un total de 13 títulos conforman o programa de cinema galego desta 19 edición, entre os que poderemos ver tres estreas mundiais. Circo Nevada dirixida por Manuel Valcárcel, unha longametraxe documental que vira ao redor das vivencias dos integrantes dun circo durante o tempo que pasaron en Monforte de Lemos por causa de a pandemia. Por primeira vez, poderemos ver Al otro lado del mar de Eloy Domínguez Serén e Samuel Moreno Álvarez, na que dous amigos e camaradas cineastas manteñen ao longo de tres anos unha correspondencia fílmica entre Galicia e Colombia. Tamén se estrea internacionalmente, Devocións dirixido por Anxo Montero e María Serna, unha obra máis experimental, na que os seus directores propoñen unha viaxe sensorial a través do espello en busca de paisaxes sanadores.

Ademais, nesta edición ponse de manifesto un notable auxe de documentalistas mulleres. Cineastas que, con variadas propostas e diversos puntos de vista, tratan temas sobre os que senten interpeladas. En 30’ 70 60’ 120′ Marta Valverde fala, en primeira persoa, sobre a precariedade laboral á que se enfronta unha moza nova. Paula Iglesias e Marta Gómez, na súa película Hondarrak (En ruínas), exploran o rol das mulleres como eternas coidadoras. Ariadna Gil retrata a unha muller do rural en Espantos e desencantos, mentres que coa súa curtametraxe Habitar, Anxos Fazáns reflexiona sobre a construción das nosas identidades a través do retrato íntimo de persoas transgénero. Tamén poderemos ver o filme Na pel dá memoria, na que Laura e Coral Piñeiro denuncian o sufrimento de moitas mulleres durante a ditadura franquista.

As propostas máis experimentais do cinema producido en Galicia asínanas Helena Girón e Samuel M. Delgado coa súa película Bloom, unha aproximación máis etnográfica, coa que contan a historia de San Borondón, unha illa mítica que aparece e desaparece no arquipélago canario. En Serpari de Iria Sanjurjo, asistimos a un dos rituais máis peculiares da zona de L’Aquila, dedicado ás serpes e ao abade San Domenico. E con Ecotone, Enar De Dios fai unha crítica, en forma de ensaio audiovisual, ás formas contemporáneas do capitalismo.

Completan esta programación, A Foreign Song dirixida por César Souto que chega a Play-Doc tras gañar o premio á mellor película española e á mellor dirección na pasada edición do Festival de Cinema de Xixón (FICX) e Los Saldos, dirixida por Raúl Capdevila que mostra a evolución industrial e a deterioración de a vida na España baleirada.

Play Doc selo de identidade

Unha edición que continúa fiel ao selo de identidade deste certame, que, ao longo da súa traxectoria, destacou por presentar en España primeiras retrospectivas de cineastas de culto e verdadeiras lendas do cinema, e moi especialmente por recuperar, redescubrir e reivindicar outros moitos nomes esquecidos, censurados ou amplamente descoñecidos. Unha programación que toma de novo o pulso ao cinema internacional contemporáneo máis recente, sen perder de vista o máis representativo do cinema producido en Galicia durante o último ano.