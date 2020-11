“Planetario 3D” chega aos centros educativos do Porriño con motivo do Día da Ciencia

Esta semana comezou a actividade formativa presencial “Planetario 3D” para alumnos de Infantil e Primaria. A primeira sesión foi onte no no CEIP de Cruz-Budiño e hoxe martes celebrouse no CEIP Antonio Palacios, de Torneiros, onde acudiron a alcaldesa Eva García e a concelleira de Educación, Lourdes Moure este mediodía.

Neste mesmo colexio tamén desenvolveuse hoxe unha quenda do obradoiro de educación en valores que imparte con cans de terapia e que tamén está percorrer os colexios do Porriño.

PLANETARIO E CINEMA

“Planetario 3D” é unha proposta formativa que se desenvolve coa ocasión do Día Mundial da Ciencia. Celebrase de xeito presencial namentres que outra actividade denominada “Cinema 360º”, enfocada ao alumnado de Secundaria, Bacharelato e FP, terá lugar mediante sesións telemáticas, a partir do vindeiro luns 16 nos institutos do Porriño ata o luns 23.

Ambas actividades están promovidas polo Concello do Porriño a través da Concellería de Educación e a Oficina Municipal de Información a Xuventude (OMIX) que asumiron a proposta que fixera no seu día o Consello de Participación da Infancia e Adolescencia do Porriño.