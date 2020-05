Piueiro iza ao vento a Rosalía de Castro no Día das Letras Galegas

A Asociación Piueiro da Guarda converte a presentación da súa nova vela coa imaxe da poetisa de Padrón nun acto de recordo a Staffan Mörling, antropólogo sueco namorado da cultura mariñeira galega que faleceu esta semana.

“Lieders” de Rosalía de Castro é unha declaración de liberdade e está considerado como o primeiro manifesto feminista publicado en Galicia. Desde hoxe, Día das Letras Galegas, a autora desta oda ondeará nos mares galegos grazas ao tributo que lle brindou a Asociación Piueiro da Guarda, que esta mañá estreou a súa nova vela coa imaxe de Rosalía e a lenda ” Eu son libre”. Joaquín Cadilla, presidente da Asociación e home de mar, explica que elixiron a figura da poetisa padronesa como emblema por ser “a atadeira da nosa cultura e, desde o ano pasado, tamén estrela non firmamento que nos guiará nas roteiros polo océano da nosa Cultura, de porto en porto. Da Guarda a Ribadeo”.

A estrea da vela coincidiu tristemente na mesma semana da morte de Staffan Mörling, etnógrafo e antropólogo sueco que, desde a súa primeira visita a Galicia en 1964, converteuse nun gran coñecedor, defensor e divulgador da cultura mariñeira galega. O seu recordo tamén foi izado coa simbólica vela de Piueiro tras un sentido minuto de silencio.

O acto desta mañá, no que se recitou un fragmento de Cantares Galegos mentres as gaitas clamaban o himno do antigo Reino de Galicia antes de soltar ao vento o himno oficial, tivo lugar no Monte Real Club de Iates de Baiona, onde hiberna o volanteiro, o barco reconstruído pola Asociación Piueiro, á espera de volver a casa: o porto da Guarda. Desde alí partirá, cando a pandemia permítao, en viaxes educativas e culturais.

No acto participaron, ademais dos membros da asociación, a madriña e o padriño da embarcación: Paula Alfonso e Javier de la Gándara.

O volanteiro é un tipo de embarcación tradicional do que se ten referencia desde o século XVII, que viviu o seu momento de maior gloria no XIX e que desapareceu a comezos do XX coincidindo coa aparición dos arrastreiros.

Fragmento de “Lieders”

….Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas; como los árboles en el desierto y el pirata en la mar …