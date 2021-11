Patricia Costa, galardoada co ‘I Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no tratamento da violencia machista’

A xornalista, especializada en xénero, recibirá o premio no acto institucional que terá lugar o venres 26 de novembro, no auditorio do Multiúsos da Xunqueira

A xornalista Patricia Costa (Redondela, 1981), especialista en xénero e medios de comunicación, vén de ser galardoada co ‘I Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no tratamento da Violencia Machista’ convocado polo Concello de Redondela e co que se quere recoñecer publicamente a ética á hora de tratar informacións tan sensibles como as relacionadas coa violencia machista, fuxindo de sensacionalismos e coidando a intimidade das vítimas e as persoas sobreviventes máis vulnerables.

A gala de entrega do premio terá lugar no auditorio do multiúsos da Xunqueira de Redondela este vindeiro venres, 26 de novembro, ás 20 horas nun acto que contará coa presenza da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas e concelleiras e concelleiros da Corporación Municipal redondelá. A xornalista e escritora Ledicia Costas será a encargada de presentar a gala que contará, amais, coa actuación musical de Zeltia.

O ‘I Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético no Tratamento da Violencia Machista’, convocado en setembro, está dotado con 1.500 euros en metálico e estaba aberto a traballos de diferentes xéneros xornalísticos sen límite de extensión e publicados en medios de comunicación entre o 1 de setembro de 2020 e o 31 de agosto de 2021. Patricia Costa recibirá o galardón por unha reportaxe sobre o funcionamento da ferramenta Viogén dende a Unidade de Atención á Familia e Muller de Leganés (Madrid), emitido no programa Tolerancia Cero de Radio 5 o 25 de xuño de 2021, un espazo pioneiro na loita contra a violencia machista.

A resposta á convocatoria desta primeira edición do Premio Sesé Mateo de Ética Xornalística, foi cualificada pola concelleira de Igualdade, Iria Vilaboa, como “todo un éxito” presentándose un total de 10 traballos chegados de todo o Estado.

Da boa acollida deste premio “que nace con vocación de continuidade”, afirma a concelleira de Igualdade “fala o feito que os traballos presentados abranguen os tres medios de prensa: escrita, radio e televisión”.

A alcaldesa Digna Rivas salientou “a dificultade que tivo o xurado” á hora de puntuar os traballos xa que todos eles “trataban a violencia machista fuxindo de matices sensacionalistas que, por desgraza, son buscados por algúns medios co único afán de incrementar os índices de audiencia o número de lectores”.