‘Os venres ao vento’, un seminario internacional na procura dun sistema enerxético sustentable e equitativo

Co dobre obxectivo de dar a coñecer a existencia de diferentes formas de organizar o sistema enerxético e colocar no debate público os aspectos máis significativos relacionados coa enerxía eólica, o vindeiro venres 30 de outubro arrancará o Seminario internacional por un Sistema Enerxético Sustentable e Equitativo. Co sobrenome de Os venres ao vento, a iniciativa do Observatorio Eólico de Galicia, apoiado pola Fundación Juana de Vega e a Fundación Isla Couto, celebrará ata o mes de decembro seis sesións nas que poñentes procedentes de diversos ámbitos abordarán cuestións relacionadas coa transición enerxética, a enerxía eólica desde a perspectiva local, as innovacións tecnolóxicas ou as comunidades enerxéticas, entre outras.

O responsable do Oega e docente e investigador da UVigo, Xavier Simón, sinala que “a sociedade non pode ollar para outro lado, e debe coñecer que existen formas diferentes para producir un ben tan necesario como é a enerxía. É importante ter enerxía con baixas emisións de CO2 sen dúbida algunha, pero é igualmente importante transformar a súa estrutura organizativa, facelo máis local, máis participativo, máis pequeno, máis social….”. As sesións, que son gratuítas, e se desenvolverán en liña, entre as 16.00 e as 18.00 horas, tamén porán foco nos aspectos máis relevantes da enerxía eólica, e é que “aínda que o forte desenvolvemento dos últimos 20 anos foi un éxito total no ámbito da produción de electricidade con baixo impacto ambiental, houbo aspectos sociais, económicos e ambientais que foron considerados de forma moi marxinal”, explica Simón, que destaca que existen moi boas prácticas noutros países que deben ser tidas en conta.

Para participar nas sesións as persoas interesadas deben inscribirse previamente. “Neste intre as persoas inscritas representan ámbitos profesionais vinculados coas enerxía e co medio rural e tamén temos colectivos profesionais e algún medio de prensa moi interesado”, explica o docente da UVigo.