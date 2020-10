Primeiro libro sobre a historia das Neves

Ao longo do verán dende este concello do Condado, contactouse con diversas persoas vinculadas á historia e ás Neves para construír o que será o primeiro libro que recolla o que aconteceu nestas terras dende a chegada do primeiro asentamento humano a Porto Maior ata os nosos días.

Nas últimas semanas tivo lugar no Concello a primeira reunión de coordinación da Concelleira de Cultura co equipo de redacción. Este grupo estará integrado por Eduardo Méndez (arqueólogo da Universidade de Vigo que dirixe o proxecto de investigación do xacemento de Porto Maior), Adolfo Fernández (historiador da Universidade de Vigo especialista na Idade Antiga), Xosé Lois Vidal (Instituto de Estudos Miñoranos), Lucía García Gil (Graduada en Historia especialista na Idade Moderna, e veciña das Neves), Manuel Álvarez Rodríguez (veciño das Neves e investigador autodidacta da historia deste concello) e Xosé Ramón Paz Antón (historiador especialista na Idade Contemporánea e colaborador habitual na nosa revista).

PATRIMONIO: Esculturas de Redondelo

No lugar de Redondelo, existen unha serie de obras de estilo moderno nunha ladeira rochosa do monte Coto do Facho de 184 metros. Son varias as esculturas realizadas en distintos materiais. A máis representativa é “O Xigante” (fotografía que acompaña este artigo), na que representa a un xigante que se sentou a contemplar as belas panorámicas que dende alí se divisan do val do Miño. Foi inmortalizada en cemento por obra de Mario Iglesias González.