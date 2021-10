Os Reyes visitarán o CRA Mestra Clara Torres de Tui premiado pola Fundación Princesa de Xirona

Os Reyes de España entregarán o Premio Escola do Ano 2020 da FPdGi ao CRA Mestra Clara Torres de Tui, recoñecido por ser un exemplo de dinamización en contornas rurais con seis aulas disgregadas en distintas parroquias do municipio

O Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres de Tui foi recoñecido en 2020 co Premio Escola do Ano, que entrega a Fundación Princesa de Xirona ( FPdGi) co obxectivo de recoñecer e facer visible o esforzo de centros educativos que apostan polo desenvolvemento do talento e a innovación en favor dunha sociedade máis xusta, solidaria e sostible e que perseguen educar nestes valores para facer fronte a un mundo cambiante.

O vindeiro xoves 28 de outubro, os Reyes visitarán este centro de educación infantil para entregar o galardón e felicitar de primeira man o labor de toda unha comunidade educativa que actualmente conta con seis aulas de distintas parroquias de Tui: Areas, Pexegueiro, Baldráns, Ribadelouro, Guillarei e Caldelas. O proxecto educativo do CRA Mestra Clara Torres destaca polo seu compromiso coa integración do valor da solidariedade nas súas actividades formativas e pola súa capacidade de transformación educativa. O xurado de expertos decidiu premiar a esta escola por «ser un exemplo de dinamización en contornas rurais, a través da participación e implicación das familias e dos membros da comunidade da que forman parte.»

Na visita, os Reyes pasarán por diferentes aulas onde verán algúns dos proxectos nos que traballa o centro e que foron motivo do premio, como o taller de robótica, que favorece a creación de habilidades STEM; a biblioteca creativa, onde os nenos aprenden a lingua de signos; talleres de landras para facer fariña ou de construción de instrumentos musicais, que recuperan unha cultura tradicional da zona; ou un show- cooking no que os pequenos coñecen a alimentación de proximidade e adquiren competencias transversais. Toda a xornada será retransmitida pola “Radio educativa” do centro -este día co soporte da Radio Municipal de Tui-, unha práctica que facilita a aprendizaxe da linguaxe e de competencias como o traballo en equipo ou a capacidade de narración. Estas son algunhas das máis de 10 actividades específicas que este centro incorpora ao programa docente.

Xeración docentes

O fallo do Premio Escola do Ano coincidía o ano pasado coa posta en marcha do novo programa educativo «Xeración docentes» da Fundación, que pretende impulsar a unha nova promoción de docentes transformadores a partir dunha intensa formación en soft- skills, dun plan de desenvolvemento profesional e dunha estancia de prácticas curriculares en centros rurais de referencia. Por iso, durante o acto de entrega do premio por parte dos Reyes, 4 mozos participantes da primeira edición deste programa dialogarán sobre a «Educación máis aló das aulas; todos educamos».

Coincidindo coa visita, os Reyes terán un encontro informal con mozos de «Xeración docentes», o programa de desenvolvemento profesional docente que aposta pola contorna rural nas prácticas curriculares polos seus valores pedagóxicos e a súa innovación

O galardón que o CRA Mestra Clara Torres recibirá de mans de SS.MM. os Reyes é unha escultura deseñada polo artista plástico Juan Zamora (Premio FPdGi Artes e Letras 2017) que representa un libro aberto, realizado en bronce con pátina de lousa. Ademais, o centro recibirá unha formación ad hoc para o equipo docente en temas de innovación pedagóxica.

Nova convocatoria: Premio Escola do ano 2021

A Fundación mantén aberta ata o próximo 30 de novembro, a través da súa páxina web, a nova convocatoria do Premio, coa finalidade de detectar e poñer en valor un novo centro educativo en 2021 e convertelo en referente da educación innovadora, tras premiar ao CEIP Andalucía de Fuengirola (Málaga), ás EE.PP. Safa Écija (Sevilla) e agora ao CRA Mestra Clara Torres de Tui (Pontevedra).

CRA Mestra Clara Torres

É un centro educativo rural con aulas repartidas en aldeas do concello de Tui (Pontevedra), que no ano 2000 agrupáronse para poder ofrecer máis recursos persoais e materiais ao alumnado. O novo proxecto educativo integraba os acenos de identidade das escolas orixinais, entre as que estaban proxectos innovadores, a participación das familias e a cidadanía, a dinamización de contornas rurais, a formación permanente do profesorado, ou a investigación para mellorar desde a práctica e integrar o medio social-natural-cultural como mellor recurso curricular.

Posteriormente, e tras un período de cohesión do grupo docente coas familias, desenvolvéronse plans de mellora relacionados coas TIC, aprendizaxes competenciais, desenvolvemento artístico ou emocional, metodoloxías activas e colaborativas, apertura á contorna, ou accións sociais, solidarias e comunitarias. O obxectivo deste CRA, en definitiva, foi durante estes 20 anos xerar unha comunidade educativa autónoma, responsable, competente, que saiba convivir, aprender e reflexionar coa súa comunidade de aprendizaxe (familias, profesorado, cidadanía).