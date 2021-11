Os Reis entregan o Premio Escola do Ano ao Centro Rural Agrupado Mestra Clara Torres de Tui

O recoñecemento produciuse durante unha visita ás instalacións por parte das SS.MM. os Reis, acompañados das primeiras autoridades de Galicia, responsables da FPdGi e dos docentes, equipo directivo e alumnado desta escola rural galega de educación infantil, onde puideron coñecer de primeira man os proxectos innovadores e singulares que foron merecedores do galardón

O pasado xoves os Reis entregaron o Premio Escola do Ano 2020 ao CRA Mestra Clara Torres de Tui. Este centro – que conta con cinco aulas en distintas parroquias de Tui: Areas, Pexegueiro, Baldráns, Ribadelouro, e Guillarei – foi distinguido por ser un exemplo de dinamización en contornas rurais, a través da participación e implicación das familias e dos membros da comunidade da que forma parte. Tamén destaca polo seu compromiso con valores como a solidariedade, a sustentabilidade e a integración nas súas actividades formativas e pola súa capacidade de transformación educativa.

Na súa visita coñeceron de primeira man o labor desta escola rural galega de educación infantil onde estudan máis de 50 alumnos. Acompañados da Ministra de Educación e Formación Profesional, Pilar Alegría, do Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, do Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, do Alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e do Presidente da FPdGi, entre outras autoridades, e da man das dúas directoras do centro, Marta González e María Teresa Domínguez, visitaron en primeiro lugar a aula de Baldráns onde viron algúns dos proxectos nos que traballa o CRA e que foron motivo do premio. É o caso do taller de show cooking – a través do cal o alumnado coñece a alimentación de proximidade e adquierecompetencias transversais – o sementeiro – que fomenta valores como o respecto e coidado da natureza – e os talleres de landras para facer fariña, ilustración e lectura con lingua de signos. Na escola de Baldráns, SS.MM. os Reyes tamén mantiveron un encontro cos mozos de «Xeración docentes», un programa da Fundación Princesa de Xirona que selecciona futuros docentes para que realicen as súas prácticas en escolas rurais de referencia.

A visita continuou na aula de Pexegueiro onde o alumnado realizaba unha clase de ioga, talleres de construción de instrumentos con elementos de reciclaxe e robótica. Toda a xornada foi retransmitida en directo pola Radio Educativa do centro – co soporte da Radio Municipal de Tui -.

Tras a visita, realizouse o acto de entrega do galardón no que se puido escoitar o testemuño de catro dos mozos de «Xeración docentes». Este diálogo sobre a importancia por construír unha educación que implique a toda a sociedade, e no que participaron Amanda Martínez, Lola Rubio, Miriam Tejada e Nicolás Vega, foi presentado por Anxo Simón, responsable da área de Transformación Educativa do Padroado e presidente do grupo Agbar, e conducido por Felipe Campos (Premio FPdGi Social 2013).

Para o Rei, “premiarvos a vós significa estender a outros centros as vosas ideas, as vosas metodoloxías, os vosos proxectos e o entusiasmo coas que as levades a cabo, para que os avances alcancen ás escolas de todo o país”

No Auditorio de Pexegueiro e diante de boa parte da comunidade escolar do Clara Torres e da provincia, o Rei fixo entrega do galardón ao alumnado e ao equipo directivo – unha escultura deseñada polo artista plástico Juan Zamora (Premio FPdGi Artes e Letras 2017)- que representa un libro aberto, realizado en bronce con pátina de lousa.

Na súa intervención, o Rei destacou que “a escola rural proporciona un escenario magnífico para que a aprendizaxe sexa activo e significativo, fomentando a igualdade de oportunidades, unha participación aberta de toda a comunidade, e para que a innovación educativa sexa constante e determinante”.

Nova convocatoria aberta

Nestes momentos segue aberta a convocatoria do Premio Escola do Ano para 2021. Con este galardón, a Fundación Princesa de Xirona detecta e pon en valor a centros educativos que aposten polo cambio, a innovación e o emprendemento. Ademais do CRA Mestra Clara Torres, xa foron recoñecidos o CEIP Andalucía de Fuengirola en 2019 e o SAFA Écija en 2020.