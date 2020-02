Os mellores surfistas de Galicia daranse cita en Nigrán na Gala do Surf 2019

O evento reunirá aos mellores surfistas do pasado ano que competiron no Circuito Galego de Surf, unha cita ineludible para todos os afeccionados a este deporte

O Concello de Nigrán acollerá este sábado 8 de febreiro a Gala do Surf 2019, que será celebrada no Auditorio Municipal, a partir das 19:00 horas, e reunirá aos mellores surfistas do pasado ano que competiron no Circuito Galego de Surf, así coma a aquelas persoas e entidades cunha especial vinculación coa Federación Galega de Surf, autoridades representantes do Concello de Nigrán, da Federación Española de Surfing e do Clube Surf de Viana (Portugal). Unha cita ineludible para as persoas afeccionadas ó surf en Galicia.

Deste xeito, o Concello de Nigrán acollerá este ano o evento, poñendo a disposición da Federación Galega de Surf (FGS) as instalación do seu Auditorio. Tras a entrega de premios as persoas asistentes poderán disfrutar dunha cata de productos a cargo da empresa patrocinadora Dairylac, que será amenizada por un DJ local.