Segundo os datos facilitados pola Oficina do Peregrino o número de peregrinos que finalizaron o Camiño Portugués da Costa incrementouse en 2019 un 61 por cento

A oficina do peregrino e a responsable de publicar e elaborar as estadísticas dos peregrinos que se achegan as súas instalacións para acadar a Compostela ou o diploma que acredita a peregrinación ata Santiago de Compostela. Uns datos completos e obxectivos que amosan a importancia e relevancia que esta a obter o Camiño Portugués da Costa, que no ano 2018 contou cun total de 13.841 peregrinos e no pasado ano 2019 acadou os 22.291 peregrinos, o que significa un incremento dun 61%.

A Guarda, primeira etapa en solo galego

A nivel local o albergue municipal da Guarda, sito na Rúa Puerto Rico, incrementou o número de pernoctas nun 38%, pasando de 3,608 peregrinos no ano 2018 a preto de 5,000 peregrinos no ano 2019, destacando o 90% de ocupación nos meses de agosto e setembro.

Dende o Concello da Guarda se teñen realizado varias reformas e obras de mantemento para que os peregrinos teñan un espazo confortable e coas maiores facilidades posibles, contando na actualidade cunha capacidade total de 36 prazas repartidas en dúas grandes habitacións, ademáis dos baños, cociña, lavadora, etc. Está pendente de acometer nos vindeiros meses unha reforma integral nos baños, que permitirá adaptar esta infraestrutura con novos aseo e zonas de ducha mixtas.

Un 22% dos peregrinos que pasaron pola Guarda quedaron aloxados no albergue municipal, outros escollen os establecementos hoteleiros do municipio e tamén hai peregrinos que continúan a súa etapa para rematar no veciño Concello de Oia.

No despacho de billetes do transbordador na Guarda recóllense os datos dos peregrinos que se achegan pola oficina para selar a súa credencial, incrementándose nun 29% o número de peregrinos, 1,492 no 2018 e 1,930 ata o mes de outubro de 2019

Todos estes datos veñen a por de manifesto o auxe e relevancia que ten hoxe en día o Camiño Portugués da Costa coma ruta de peregrinaxe a Santiago de Compostela, unha verdadeira oportunidade a nivel turístico, comercial e hoteleiro para todo o tecido económico da vila de A Guarda e a súa comarca.