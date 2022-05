Os mellores regatistas dos 5 continentes daranse cita en Baiona nas 52 SUPER SERIES

Empeza a conta atrás para a chegada a Galicia das 52 SUPER SERIES, o circuíto de monocascos máis importante do mundo, que abrirá a súa tempada de regatas no Monte Real Club de yates de Baiona

Do 23 ao 28 de maio, as Rías Baixas galegas albergarán as probas iniciais dunha competición na que participan algúns dos mellores regatistas dos 5 continentes. Allegre ( UK), Gladiator ( UK), Interlodge (EEUU), Phoenix (Sudáfrica), Platoon (Alemaña), Provezza (Turquía), Quantum Racing (EEUU) e Sled (EEUU) son os equipos que medirán as súas forzas en Galicia.

Para facer posible a súa chegada a Baiona, no Monte Real Club de yates levan meses traballando sen descanso. Só a organización do evento move a unhas 500 persoas, entre tripulacións e persoal de apoio, e no club, a pesar de estar afeitos albergar eventos multitudinarios, tiveron que facer fronte a unha loxística moi complicada.

Ademais da necesaria reestruturación dos puntos de amarre na mariña do club para poder colocar a estes veleiros de grandes dimensións, o Monte Real ha tido que planificar ao detalle a localización dos grandes contedores cos que cada equipo chegará a Baiona.

Todos estarán situados no interior dun recinto histórico como é o Parador Nacional de Baiona, onde se atopa situado o club, e aos requisitos técnicos e de usabilidade da organización e as diferentes tripulacións, súmase a necesidade de garantir a protección do lugar, de alto valor patrimonial.

O gran despregamento técnico e tecnolóxico do evento implica ademais a coordinación de operacións, o movemento de trailers e guindastres, a reestruturación de espazos, a xestión de subministracións, a preparación da posta en escena e unha infinidade de tarefas máis que o Monte Real está a levar a cabo, ademais, sen paralizar nin alterar a súa programación deportiva e social.

“Se traer SUPER SERIES a Baiona foi todo un reto, organizar o evento mantendo a nosa actividade habitual está a ser todo un desafío”, di o vicepresidente do Monte Real, Alejandro Retolaza. “As esixencias organizativas e de loxística son enormes, pero estaremos á altura dun evento tan importante -asegura-, e non só por todo o que significa para o club, senón porque Baiona e Galicia serán o foco da atención internacional durante eses días. A responsabilidade é moi grande.”