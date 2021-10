Os centros escolares de Nigrán, exemplo de sustentabilidade no I Encontro Nacional de “Teachers for de Future”

Concello e TFF Spain levaron a cabo un estudo de sustentabilidade en oito colexios do municipio cuxo resultado se presentarán neste evento educativo como un exemplo de boas prácticas nos centros escolares

.

Os colexios públicos de Nigrán serviron de exemplo de boas prácticas en termos de políticas de sustentabilidade esta fin de semana en Madrid no primeiro encontro nacional de ‘Teachers for the Future Spain’ (colectivo de docentes coordinado pola profesora do CEIP de Mallón Miriam Leirós que traballa sen ánimo de lucro en campañas educativas sobre o cambio climático, organizando accións e actividades dirixidas a conseguir a sustentabilidade dos centros educativos e a súa contorna). Así, o Concello de Nigrán e TFF Spain, a través da arquitecta Rocío Castelo como parte do seu traballo práctico no Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible da Universidade de Vigo, levaron a cabo un estudo en oito centros escolares do municipio cuxo bo resultado foi exposto no Real Jardín Botánico de Madrid.

.

“Que os colexios públicos de Nigrán sirvan de exemplo para os docentes de todo o país polas súas boas prácticas medioambientais e de concienciación é un gran orgullo para este Concello porque significa que estamos a facer as cousas ben, na liña dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible; de feito, traballamos activamente con TFF Spain e defendemos proxectos vangardistas en todo o país como os futuros Bosques-Escola nos coles de Camos e Vilariño ou a instalación dunha cociña propia no CEIP Humberto Juanes desde onde se subministrarán os menús a todos os coles”, explica o alcalde de Nigrán, Juan González, responsable ademais de implantar a Axenda 2030 no municipio.

.

Así, Castelo analizou a xestión dos colexios de Nigrán, os residuos, a alimentación, a mobilidade, o consumo, a contorna escolar e o currículo e a conclusión foi que o nivel de concienciación ambiental é medio-alto. Por este motivo, o propio estudo foi proposto neste encontro como referencia para planificar e implementar melloras na xestión ambiental escolar. Os centros teñen un impacto no ecosistema que se evidencia no cálculo da pegada de carbono e o obxectivo primordial de TFF Spain é que todos se transformen en lugares de custodia e coidado do medio ambiente en liña coa consecución dos obxectivos da Axenda 2030 (A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura distingue a Educación para o Desenvolvemento Sostible como parte integral do cuarto Obxectivo de Desenvolvemento Sostible, relativo á educación de calidade, e unha facilitador clave dos restantes obxectivos).

.

“O papel dos centros educativos resulta fundamental na introdución da sustentabilidade para facer fronte aos desafíos ambientais e climáticos e constituírse como motores de cambio da sociedade”, engade Castelo.

.

O seu estudo inclúe imaxe das diferentes iniciativas para promover a reciclaxe nos colexios, das hortas escolares creadas nos últimos anos coa colaboración do Concello e doutras medidas de ‘naturalización’, dos camiños escolares seguros para promover os desprazamentos a pé ou en bicicleta, da propia eficiencia enerxética da infraestrutura, do currículo impartido, etc.