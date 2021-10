Outubro nos Muíños do Tripes

A Asociación de Muiñeiros do Río Tripes organiza un calendario de rutas e visitas guiadas que terá lugar ao longo do mes de outubro no entorno dos Muíños do Tripes.

As rutas guiadas terán un percorrido circular e unha distancia aproximada de 9 km. A saída realizarase dende o Lavadoiro de Riomuíños, e percorreranse varios tramos do Camiño Real a Baiona para aproximarse a senda dos Muíños do Tripes. Tras percorrer os 26 muíños existentes, a ruta volverá ata o punto de inicio seguindo a canle fluvial. A duración estimada desta actividade é de catro horas.

Por outra banda, as visitas guiadas pola senda dos Muíños do Tripes terán un percorrido circular, de aproximadamente 4’5 km. A saída terá lugar no cartel de inicio da senda, no lugar do Eirado, e recorrerase integramente este lugar de alto valor etnográfico. A duración estimada da visita é de 3 horas.

As actividades contarán con temáticas específicas nas diferentes datas, así:

 Os días 9 e 10, farase unha aproximación aos elementos patrimoniais polos que discorre o trazado. Orixe e creación do Camiño Real a Baiona, os muíños: tipoloxías, elementos que os

compoñen e funcionamento.

 Na ponte do Pilar, días 11 e 12, a temática centrarase na historia e contribución da Asociación Muiñeiros do Río Tripes na defensa e conservación do patrimonio cultural do entorno do Tripes. Tamén, o luns 11, falarase da importancia da recuperación de camiños históricos.

 Os días 16 e 17, a arquitectura e os oficios tradicionais daranlle aos asistentes unha visión diferente dos elementos patrimoniais. Arrieiros, canteiros, compostores e moitos outros oficios protagonizarán a temática desta fin de semana.

 O 23 e 24, será no século XVIII onde se centre a mirada destas actividades. A vida nos camiños e nos muíños, a conflitividade social e a construción de moitos dos muíños da parte media do Tripes.

 Finalmente, os días 30 e 31, rematarase esta programación de actividades con lendas, contos e cantigas. A importancia da tradición oral na nosa sociedade e a herdanza cultural que nos legaron os nosos devanceiros.