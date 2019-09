Os Castros, escepcionais miradoiros en paisaxes de lenda

Pontevedra é unha potencia en patrimonio arqueolóxico. Os seus castros xunto ao mar e os restos de asentamentos romanos que se conservan trasládannos no tempo para coñecermos a orixe das súas cidades

A provincia de Pontevedra propúxose rescatar do esquecemento o rico patrimonio histórico e cultural que representan os seus xacementos arqueolóxicos. E máis aló dos segredos que atesouran, os castrexos elixiron para os seus poboados lugares altos e cunha excelente posición que hoxe os converten en excepcionais miradoiros sobre a costa e o interior deste destino. Estas paisaxes de lenda animan a calquera visitante para penetrar nas orixes das cidades das Rías Baixas, desde asantigas citaniasata os seus posteriores asentamentos romanos.

O Castro de Santa Trega é dos mellor conservados de Galicia, con vistas aéreas sobre A Guarda e a fronteira con Portugal. Está datado entre os séculos I a. C. e I d. C. e as primeiras escavacións realizáronse de maneira fortuíta en 1913. Hoxe pódense visitar dúas casas reconstruídas e un museo.

Sen saír do Baixo Miño, a ruta inclúe o Castro Alto dos Cubos, en Tui, e a seguinte parada é xa Vigo. A cidade fixo un grande esforzo por recuperar o poboado do Castro e o edificio do Museo do Mar integra os restos do xacemento de Punta do Muíño do Vento . Merece a pena achegarse a Salinae, con restos da antiga fábrica de sal xunto á Ría, antes de cruzar a porta da Vila Romana de Toralla.

A mellor opción é trasladarse logo ata Cangas do Morrazo para subir ao monte do Facho, onde se conserva un poboado con vistas únicas cara ás Illas Cíes e as de Ons.

É importante non esquecer o Castro da Subidá , en Marín, e o de Alobre , en Vilagarcía de Arousa. Resulta obrigada tamén a visita a Castrolandín ( Cuntis).

Os castrexos das Rías Baixas deixaron moitos poboados abandonados trala chegada dos romanos, trasladándose a novos asentamentos a pé de costa ou en vales. No Salnés pódese pasear polo xacemento da Lanzada e o de Adro Lanuxe, finalizando o percorrido en Valga para coñecer a historia da Igrexa Vella.