Orpagu homenaxea ás súas traballadoras e á xente do mar ao recibir o seu Premio Alimentos de España

Joaquín Cadilla, presidente da organización, recolleu a máxima distinción que outorga o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación de mans da secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz.

O presidente da Organización de Palangreiros Guardeses, Joaquín Cadilla, brindou o galardón outorgado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación “ás traballadoras de Orpagu, á xente que está no mar para poder seguir abastecendo o mercado e ás nosas avoas que se encargaron de transmitirnos todos os valores e a tradición dun pobo pesqueiro como é A Guarda”. Na súa emocionada homenaxe, Cadilla tamén tivo palabras de agradecemento cara á secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz, “e todo o seu equipo porque grazas tamén a eles podemos recoller hoxe este galardón”.

Orpagu recibiu en Madrid, nun acto presidido polo ministro Luís Planas, o Premio Alimentos de España na categoría de Produción da Pesca e da Acuicultura 2019, a máis alta distinción do Goberno neste segmento. Na súa decisión, o Ministerio tivo en conta a traxectoria da organización, que soubo adaptarse aos cambios durante xeracións, a súa aposta firme pola sustentabilidade e a diferenciación dos produtos que comercializa.

A Organización de Palangreiros Guardeses cumprirá o próximo ano un cuarto de século. Desde os seus inicios en 1996 ata o de agora, pasaron por Orpagu polo menos dúas xeracións de pescadores, unidas por un mesmo espírito emprendedor e empeñadas en dignificar a actividade que foi o sustento de centos de familias na localidade que as viu nacer: A Guarda.

Recoñecida como Organización de Produtores Transnacional en 2016 -na Unión Europea só hai catro- grazas á incorporación de varios buques portugueses, Orpagu destaca por ofrecer aos seus asociados as mellores ferramentas, implicándose desde hai anos en proxectos de innovación para constituír unha frota moderna e sostible. Boa proba diso é a súa aposta polas velas ríxidas deseñadas especialmente para os palangreiros da organización con varios obxectivos: minimizar o impacto no medio mariño, o aforro de combustible e a diminución da contaminación acústica, entre outros.

A Organización de Palangreiros Guardeses tamén levou a cabo outras actividades para contribuír á sustentabilidade dos océanos e o coidado do medio como talleres formativos para minimizar a captura accidental de tartarugas mariñas ou a implantación de sistemas de observación electrónica a bordo dos seus buques.

Comercialización dos seus produtos

En 2012, os guardeses crearon a súa primeira liña de produtos Orpagu Gourmet, cuxa gama foi aumentando nestes anos, conseguindo conquistar o mercado da alimentación delicatessen. Na actualidade, a organización comercializa conservas de peixe espada e atún de anzol en aceite de oliva virxe extra, produtos elaborados de forma totalmente artesanal. Recentemente comezou a comercializar hamburguesas de peixe espada, o primeiro produto da súa gama de conxelados, na cal está a traballar para poder ofrecer unha maior variedade de formatos e produtos dirixidos a todas as idades.

A materia prima utilizada en todos estes produtos é peixe capturado peza a peza polos palangreiros de Orpagu e asociados, e conxelado a bordo entre -35º C e -40º C inmediatamente tras a súa captura, o que lle permite manter toda a súa frescura e propiedades nutritivas. Unha vez en terra, escóllense as mellores unidades para a elaboración dos seus produtos gourmet. A presenza destes produtos no mercado internacional reforzouse no último ano e xa se poden atopar as súas conservas en Portugal, Suíza, Reino Unido, República Checa, Dinamarca e Alemaña. O obxectivo a curto prazo é seguir conquistando o mercado europeo e atravesar o Atlántico para probar sorte en Estados Unidos e México.