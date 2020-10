O Porriño inicia os actos do "Ano Arquitecto Antonio Palacios" cunha ofrenda floral

Coa colocación dunha coroa de dalias brancas e loureiro no cemiterio municipal, o Concello do Porriño comezou os actos do “Ano Arquitecto Antonio Palacios” coa ocasión do 75 aniversario do seu pasamento que se cumpre hoxe o 27 de outubro.

Trátase dunha iniciativa das Concellerías de Cultura e Turismo que dirixen Cami Moreira e David Alonso, respectivamente que hoxe acudiron ao cemiterio a realizar a ofrenda ante a tumba de Palacios.

O Concello elaborou unha programación que se estenderá ata o 27 de outubro de 2021 e reunirá unha serie de actos e actividades culturais para divulgar a obra do recoñecido arquitecto porriñés.

Algúns deses actos terían que comezar hoxe pero adiáronse debido ás medidas restritivas anti-Covid. Entre elas, unha serie de visitas guiadas teatralizadas a obras de Antonio Palacios, así como un encontro de arquitectos sobre o significado do seu legado.

Antonio Palacios Nació no Porriño o 8 de xaneiro de 1874 e faleceu un día como o de hoxe de 1945 en Madrid. Palacios realizó importantes obras arquitectónicas en ambas cidades, como por exemplo a Casa do Concello do Porriño, o Palacio de Comunicaciones de Madrid (actualmente Casa Consistorial da Capital), ou o Templete de San Luís para o Metro madrileño foi inaugurado en 1920 que unha vez eliminado da Gran Vía, en 1971 foi trasladado en parte á localidade de orixe do seu autor e alí continúa, para orgullo dos seus veciños.

Para saber máis: Nesta ligazón atoparás a primeira páxina da reportaxe que incluímos no nº6 da nosa revista https://issuu.com/galicia8/docs/revista_cousas_de_n_6/s/11212288