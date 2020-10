Orpagu convértese na organización europea líder no sector do palangre coa incorporación de frota portuguesa

A organización de produtores da Guarda representa agora a máis de 70 embarcacións grazas ao convenio de colaboración asinado con Vianapesca, a Cooperativa de Armadores de Pesca Artesanal e a Asociación de Armadores de Peniche- OP centro.

Cando faltan uns meses para celebrar os 25 anos da súa existencia como Organización de Produtores, a firma guardesa Orpagu logra un fito ao converterse na agrupación de palangre de superficie máis importante de Europa, sumando ás súas máis de 40 embarcacións outros 30 buques portugueses que, do mesmo xeito que os seus, teñen no peixe espada e a tintorera as súas especies obxectivo. Esta arte de pesca fala galaico-portugués, recuperando nesta actividade económica e vital a linguaxe común que une ás dúas ribeiras do río Miño. O mar desvirtúa as fronteiras entre pescadores que agora unen esforzos para un mellor futuro en común.

Ademais da representatividade e peso que alcanza Orpagu en virtude desta alianza, o porto vigués sairá tamén beneficiado desta unión xa que o convenio especifica que as unidades lusas deberán vender o seu produto en Vigo, o que repercutirá na actividade económica e movemento da lonxa.

Os buques integrados en Orpagu facturan no seu conxunto 52’5 millóns de euros anuais e emprega a máis dun milleir0 de tripulantes.

A efectos prácticos, os asinantes do acordo (Vianapesca, Cooperativa de Armadores de Pesca Artesanal e a Asociación de Armadores de Peniche- OP Centro) reforzan a figura de Orpagu como organización representativa do palangre de superficie europeo naqueles organismos nos que se adoptan as decisións de xestión. E é que o obxectivo desta unión da frota ibérica é máis ambicioso do plasmado no acordo e ten a vista posta no futuro. Os armadores da Guarda e os seus socios portugueses consideran que a xestión dos recursos mellora cando a frota comparte intereses. A nivel económico, a unión de ambas as frotas representa unha facturación de 52,5 millóns de euros e dá traballo directo a máis dun milleiro de tripulantes. Así mesmo, as capturas de peixe espada, a principal especie á que se dirixen estes barcos, superan as 5.435 toneladas.

Conciencia global e protectora dos océanos

Orpagu, do mesmo xeito que as asociacións portuguesas, destacou sempre pola súa transparencia e xestión sostible, calidades que lles permitiron chegar en moi pouco tempo a un entendemento para formar esta alianza. Neste sentido, todos os armadores son conscientes de que a supervivencia como organización depende de como actúen #ante os novos retos que expón a actividade pesqueira, xa sexa en tecnoloxía, como en información e respecto ao medio mariño.

Desde Orpagu sinalan respecto diso a necesidade de remar todos nunha mesma dirección : «Debemos traballar xuntos para alcanzar unha conciencia global de protección dos océanos, da natureza e da biodiversad», asegura o seu presidente Joaquín Cadilla. Trátase, sen dúbida, dunha boa noticia para o sector do palangre, nun momento complicado pola caída de prezos das capturas e as dificultades no comercio que impuxo a pandemia.

Datos económicos que reforzan o carácter transnacional

Orpagu representa agora a 72 barcos de palangre de superficie, que faenan nos océanos Atlántico, Índico e Pacífico, facturan no seu conxunto 52’5 millóns de euros e empregan de forma directa a máis dun milleiro de traballadores.

Deste xeito, todas as organización involucradas nesta unión desexan que estes datos, que reforzan o carácter transnacional da organización, animen a Bruxelas a darlle todo o sentido a esta « transnacionalidad», recoñecendo os mesmos dereitos dos socios, independentemente do país ao que pertenzan.