Orpagu celebra con todos os guardeses o 25 aniversario da súa fundación

Unha exposición, “De mar a mar”, composta por 10 totems que mostran a historia da organización, e actividades para os máis pequenos forman parte do amplo programa de aniversario impulsado pola Organización de Palangreiros Guardeses polos seus 25 anos

Vinte e cinco anos dan para moito. Máis de 9.000 días e 9.000 noites, cada un e cada unha coa súa pequena ou gran historia., tanto en terra como en mar. Por iso, Orpagu quere celebrar con todos os veciños da Guarda o seu primeiro cuarto de século de vida, un tempo no que houbo momentos duros e outros máis agradables que marcaron a existencia dunha organización que hoxe en día lidera o sector do palangre de superficie de toda Europa, con buques españois, na súa maioría galegos, e tamén de Portugal, o que lle confire o seu carácter transnacional.

Os actos de aniversario comezarán o venres 3 de setembro ás 10:30 da mañá coa recepción das autoridades no Concello da Guarda por parte do alcalde da localidade, Antonio Lomba, e do presidente da Organización de Palangreiros Guardeses, Joaquín Cadilla. Da casa do concello, a comitiva partirá a pé á Praza de San Benito, onde terá lugar o acto institucional cos discursos do presidente da organización e do acalde guardés; da secretaria xeral de Pesca do Goberno de España, Alicia Villauriz; da conselleira do Mar, Rosa Quintana; e da secretaria de Estado de Pesca de Portugal, Teresa Coelho. Tras as intervencións, os asistentes gozarán coa actuación da Coral Cantabile da Guarda, que interpretará algunhas das habaneras máis populares.

O acto institucional seguirá cun percorrido pola exposición “De mar a mar” que mostra os 25 anos de Orpagu a través dos seus fitos e que se atopa situada no paseo marítimo, á beira da Praza de San Benito. Unha mostra formada por un total de 10 paneis -8 no paseo e dous no Concello-, que permanecerán instalados ata o próximo 17 de setembro. Desde ese punto, os asociados de Orpagu e as autoridades partirán a un restaurante da zona para un xantar de confraternidade no que os produtos locais serán os protagonistas.

Orpagu quixo incluír aos máis pequenos da Guarda nesta celebración, organizando para eles obradoiros creativos e contacontos, que se celebrarán de forma ininterrompida das catro ás oito da tarde do día 3 de setembro.