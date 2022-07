Orpagu atopa na hostalería guardesa e en Piueiro os mellores aliados para a XVII Festa do Peixe Espada

Este venres, 29 de xullo, terá lugar no Concello dá Garda o acto inaugural do evento impulsado pola Organización de Palangreiros Guardeses, unha festa que se prolongará toda a fin de semana

Envorcada como está na posta en marcha da nave de procesado de Tui, que concentra a maioría dos seus esforzos económicos, Orpagu mantén o seu compromiso coa Guarda e non quixo deixar pasar a oportunidade de retomar a Festa do Peixe Espada, tras o parón que supuxo a pandemia nunha das citas máis emblemáticas da localidade. Coa colaboración do Concello, dos hostaleiros e da Asociación Piueiro, a Organización de Palangreiros Guardeses deseñou un programa de tres días no que veciños e turistas poderán gozar de actividades moi variadas. Partindo da degustación en once restaurantes guardeses de diferentes pratos elaborados coa especie estrela que captura a frota para chegar a música en directo, contacontos, singraduras no Piueiro, visitas nocturnas ou obradoiros para os máis pequenos.

Na presente edición, o peixe espada romperá os límites do porto para chegar ás cociñas de once locais de referencia na Guarda. En todos eles poderase degustar o tradicional peixe espada á prancha con cachelos, pero cada un dos cociñeiros ofrecerá ademais unha preparación propia: milanesa, empanada, croquetas, escabeche, tartar, zorza, fideos, á mariñeira ou con gambas son algunhas das presentacións que os visitantes poderán degustar.

O pistoletazo de saída da décimo sétima edición da festa terá lugar o venres ás sete da tarde cun acto oficial no Concello da Guarda, no que se fará entrega do premio ao gañador do Concurso de Carteis, cuxa creación ilustra o programa da festa. Unha hora despois, celebrarase o concerto de The Tetas’ Van, na Praza de San Benito.

O sábado, as actividades arrincarán ás 11 da mañá cun obradoiro infantil, na Praza Avelino Vicente, a cargo dos membros da Asociación Piueiro. A continuación, haberá sesión vermú, tamén con música e pasacalles para amenizar. De novo Piueiro, coas súas viaxes no barco homónimo ou as súas visitas nocturnas -a partir das 23:00 horas-, e Ma Nunú, con contacuentos, tomarán as rendas dunha serán tamén moi musical. Por último, o domingo haberá pasacalles ao mediodía e as visitas nocturnas preto de medianoite. Todo co peixe espada sempre moi presente nas mentes e os estómagos dos visitantes.