Opmega comparte os segredos do mexillón nunha xornada de “Bateas Abertas”

Un día despois da publicación no Boletín Oficial do Estado do recoñecemento de Opmega como “organización de producores transnacional”, a primeira de España de acuicultura, celebrouse a iniciativa “Bateas Abertas”, unha acción destinada a achegar sector mexilloeiro á sociedade.

A pesar da previsión meteorolóxica, a xornada “Bateas Abertas” celebrouse sen choiva e cunha luz espectacular, o que axudou ao lucimento da iniciativa coa que a Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) marcouse o obxectivo de, grazas á colaboración dos medios de comunicación, dar a coñecer á sociedade a cara menos coñecida da súa profesión.

A iniciativa tivo lugar un día despois da publicación no Boletín Oficial do Estado do recoñecemento de Opmega como organización de ámbito transnacional, a primeira de acuicultura de España. Un feito perseguido pola organización desde decembro de 2018 e que por fin tivo os seus froitos coa resolución positiva por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

O ámbito transnacional xustifícase ao constar como socios da organización galega unha instalación acuícola doutro estado membro da Unión Europea, concretamente de Portugal.

A xornada “Bateas Abertas” comezou na mañá do día de onte, coa saída en barco desde o porto de Vilanova e durante as dúas horas que durou a travesía, a moza bateeira Celia Herbón e os membros da xunta directiva Manuel Caamaño, Francisco Castro e Jesús Castiñeiras, co presidente Ricardo Herbón á cabeza, foron explicando os pormenores dun traballo sacrificado “pero apaixonante” e no que a actividade non cesa “faga frío ou calor, chova ou truene”.

Os xornalistas tiveron a oportunidade de ver en vivo o traballo que se realiza nas bateas, nun momento importante como é a campaña de verán aínda que, segundo destacou Celia, “nós traballamos todo o ano”. E é que Opmega, cuxos socios representan aproximadamente o 25% de todo o mexillón que se produce en Galicia, concentra o 50% das vendas de mexillón á industria, unha actividade fundamental para moitos bateeiros.

Tras a viaxe en barco, a delegación de xornalistas achegouse a Vilagarcía, ao Edificio Mexillón de Galicia, para degustar as diferentes especialidades elaboradas polo chef Miguel Mosteiro como: empanada, mexillón tigre, en vinagreta, con fabes ou acompañado por chocos. O mexillón, o ouro negro das rías galegas, foi o gran protagonista desta xornada de divulgación impulsada por Opmega.

Máis sobre Opmega

Desde a súa fundación, Opmega aglutina a produtores de todas as rías galegas, onde se aúnan esforzos e trabállase na mellora e defensa dos intereses dos seus produtores e do seu mexillón de Galicia. Neste momento é a organización máis representativa o sector mexilloeiro galego e está presente en todos os foros, tanto autonómicos como nacionais, onde se debate e onde se teña que defender e publicitar os intereses do sector.

Actualmente está integrada por 672 bateas e 454 socios agrupados en 12 delegacións distribuídas nas rías de Muros e Noia, Arousa, Pontevedra, Vigo e Portugal.