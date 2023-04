O Trofeo Repsol pon en xogo este ano o Campionato de España de Sportboat

A clásica Regata de Primavera do Monte Real Club de Yates cumpre este ano o seu cuadraxésimo quinta edición sendo unha vez máis Trofeo Repsol e incluíndo como novidade unha das citas do Campionato de España de Sportboat

Hoxe foi presentada oficialmente en Baiona unha nova edición da clásica Regata de Primavera do Monte Real Club de Yates, que este ano cumpre o seu cuadraxésimo quinta edición. É, ademais, a vixésimo terceira que se celebra como Trofeo Repsol, grazas á colaboración de compañía enerxética co club baionés. E este ano, como novidade, inclúe, por delegación da Real Federación Española de Vela, a celebración dunha das citas do Campionato de España de Sportboat, a correspondente á zona norte.

A falta de varios días para que se peche o prazo de inscrición, a lista de rexistrados mostra claramente o interese das diferentes frotas do norte de España e Portugal por participar nesta histórica cita, na que a organización prevé que participen máis de 300 regatistas. Agora mesmo xa se superou o medio centenar de barcos rexistrados e é máis que probable que a cifra siga aumentando ata a fin de semana.

O sábado será o primeiro día de competición cun percorrido costeiro que sairá desde a baía de Baiona e prolongarase ata as proximidades de Combarro, onde as tripulacións farán noite a espera de retornar a Baiona o domingo. Ese percorrido inverso da xornada dominical, entre Combarro e Baiona, será a segunda proba puntuable do trofeo, ao que unicamente quedarán por diante as dúas probas técnicas previstas para a xornada do luns. O festivo do primeiro de maio as diferentes frotas (ORC, J80, Fígaros) veranse as caras no fondeadoiro das illas Cíes. Alí, fronte ao maxestoso arquipélago, o comité de regata dará aos equipos dúas opcións máis para puntuar na clasificación, con dúas probas que poderían ser, dependendo das condicións meteorolóxicas, ou ben do tipo trapecio ou bastóns. Se se cumpren as previsións da organización e a meteoroloxía ofrece boas condicións, todas as probas darán comezo ao fío do mediodía e acabarán ao longo da tarde, cunha degustación e tempo de lecer para os regatistas o sábado na Mariña de Combarro e o domingo e o luns no Monte Real Club de Yates, onde o último día tamén se celebrará a entrega de premios aos gañadores desta edición.

Na edición anterior resultaron gañadores o Magical de Julio Rodríguez (RCN Vigo) o Sagar V de Rolando Andrade (Ro Yacht Club), o Secolite de Javier Rey (MRCYB), o Yess de Rui Ramada (MRCYB), o Alboroto de Javier Aguado (MRCYB) e o Bouvento de Óscar José Comesaña

Na presentación oficial do evento, celebrada este mércores nas instalacións do Monte Real Club de Yates, o vicepresidente do club, Alejandro Retolaza, destacou as máis de catro décadas que leva celebrando a que cualificó como “unha das grandes citas coa vela pesada en Galicia, á que concorren cada ano as mellores tripulacións”. “Unha longa travesía -dixo- que percorremos, no seu maior parte, da man dun compañeiro de luxo como é Repsol, co que compartimos filosofía e obxectivos”. Un deses obxectivos pasa por seguir reducindo, cada vez máis, a pegada ambiental das instalacións e competicións do club, e neste sentido, a xefa de Mariña e Pesca de Repsol, Inés González Megido, anunciou a estrea, nesta regata, dun combustible renovable con cero emisións netas para as embarcacións de apoio. “Para Repsol é un orgullo contribuír un ano máis neste evento deportivo e facelo, ademais, desta maneira, reducindo a pegada de CO2 grazas ao noso combustible renovable producido a partir de residuos”.

Na presentación desta nova edición do Trofeo Repsol tamén participou o comodoro do club, Ignacio Sánchez Otaegui, quen lembrou que todo aquel que desexe poderá seguir as dúas probas iniciais, as costeiras do sábado e domingo, a través de Internet, vía móbil, tablet ou computador, desde a web do Monte Real Club de Yates.

O xefe provincial de Deportes da Xunta de Galicia, Daniel Benavides, asegurou que o goberno galego vai seguir apoiando o deporte da vela e en especial competicións como esta, un evento de cualificó de alto nivel e que será, dixo, todo un éxito.

O deputado de Deportes da Deputación de Pontevedra, Gorka Gómez, destacou a relevancia dunha competición con 45 anos de historia e dun club que, segundo asegurou, é referente nacional para o deporte da vela. O responsable provincial de deportes agradeceu tamén ao Monte Real Club de Yates en nome da Deputación a promoción que, coas súas iniciativas, fai das Rías Baixas como destino turístico clave en Galicia.

O encargado de clausurar a rolda de prensa foi o alcalde de Baiona, Carlos Gómez, quen desexou todo o mellor ao club neste pistoletazo de saída da tempada de vela pesada. “Apostar polo Monte Real é apostar por Baiona e polos nosos veciños, e é por iso polo que sempre estaremos á beira do club, apoiando todos os seus eventos, dos que tamén se beneficia a nosa vila”.