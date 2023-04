Máis de 500 obras de 50 artistas na XV edición do Mercado de Arte de Sabaris

Durante 15 días (29 DE ABRIL ao 14 DE MAIO), SABARÍS se tranformará nunha GRAN GALERÍA DE ARTE.

Dos 50 artistas participantes na XV edición do MERCADO DE ARTE de SABARÍS, 10 pintores expoñerán unha mostra da súa obra nos escaparates dos negocios.

Un plano mostrará a roteiro da arte EN SABARÍS que se poderá visitar a calquera hora do día. Do 12 ao 14 de maio completarase esta gran exposición no Multiusos Mercado de Sabarís onde estarán o resto dos artistas mostrando máis de 500 obras entre pinturas, esculturas e fotografías.