O Trofeo Comunica inaugura a tempada de Cruceiros con saídas desde Combarro e Vigo rumbo a Baiona

O Monte Real Club de Yates inaugura este sábado a súa tempada de cruceiros de 2022 co Trofeo Comunica, que este ano se desdobra para incluír dúas regatas diferentes, unha desde a ría de Pontevedra e outra desde a ría de Vigo.

Os barcos participantes poderán elixir entre Combarro e Vigo como punto de partida, pero ambas as opcións confluirán nun punto intermedio do percorrido e coincidirán na chegada, que estará situada no mesmo lugar para toda a frota.

A proba máis madrugadora será a de Combarro – Baiona, con saída prevista para as doce do mediodía das proximidades do Porto Deportivo Mariña Combarro, que colabora co Monte Real na organización do evento. Desde a costa do pintoresco pobo pontevedrés, os veleiros terán por diante un trazado dunhas 22 millas náuticas.

Menos percorrido farán os veleiros que opten por Vigo como punto de inicio, para os que se calcula que serán aproximadamente unhas 15 millas de traxecto. Este deseño de proba, con saída prevista ás dúas da tarde desde as inmediacións do porto vigués, é o que viña disputando tradicionalmente grazas á colaboración do Real Club Náutico de Vigo.

Se se cumpren os cálculos do comité de regata, chegará un punto no que os veleiros que veñan pola ría de Pontevedra e os que naveguen pola ría de Vigo agrúpense, previsiblemente ao redor da zona das illas Cíes. Desde alí, a frota emprenderá rumbo a un mesmo final, nas proximidades de Baiona, e será no Monte Real Club de Yates onde se celebre a entrega de premios a partir das sete da tarde.

Na regata poderán participar cruceiros, veleiros da clase Open, e monotipos J80 e Fígaros. Se hai suficientes rexistrados (debe haber un mínimo de 6 para formar clase), crearase tamén unha categoría A2 para aqueles equipos formados unicamente por un patrón e un tripulante.

Na última edición, na que participaron máis de 40 barcos de España e Portugal, resultaron vencedores o Yess Racing de Rui Ramada ( ORC 1-2), o Deep Blue de Vicente Cid ( ORC 3-4), o Nahela de Víctor Manuel Álvarez ( ORC Open) e o Bon III de Víctor Carrión e Horacio Pequeno (A2). En monotipos, a vitoria dos Fígaros levoulla o Serralleiras de Paula Rey e en J80 venceu o Maija de José Luis Pérez.

TROFEO COMUNICA · 23 de ABRIL de 2022 ·

12:00 – Saída regata COMBARRO – BAIONA (22 millas)

14:00 – Saída regata VIGO – BAIONA (15 millas)

19:00 – Entrega de premios no Monte Real Club de Yates (Baiona)