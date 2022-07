O “Tributo a Jarabe de Palo” un dos pratos fortes na programación do XXIII Festival de Artistas de Rúa de Redondela

Os días 5 e 6 de agosto Redondela transfórmase nun escenario urbano para acoller o XXIII Festival de Artistas de Rúa

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, acompañada da concelleira de Cultura, Iria Vilaboa, presentou na mañá de hoxe a vixésimo terceira edición do Festival de Artistas de Rúa, un evento “que segue a colocar a Redondela no eixo da cultura a nivel nacional” e que converterá ao casco urbano redondelán “nun escenario vivo e dinámico no que dar renda solta á imaxinación e á ledicia de mans de agrupacións e profesionais de recoñecido prestixio”, asegurou a rexedora local.

“Estamos ante un festival tan potente e tan consolidado, como ben demostra que esteamos hoxe a falar da vixésimo terceira edición, que nin a pandemia foi quen de suspender aínda que houbo que reducir, por motivos obvios, o número de espectáculos” afirma Digna Rivas. “Neste 2022 o Festival de Artistas de Rúa volve con máis forza, con máis espectáculos e con ganas de volver a ser un espectáculo de referencia nacional”, afirma a rexedora local redondelá.

Agradecía a alcaldesa o traballo realizado pola Concellería de Cultura que dirixie Iria Vilaboa “que permitiu artellar un programa potente, variado, para todos os públicos e que, a bo seguro, encherá de risas, ledicia, maxia e imaxinación as nosas rúas e prazas”. “Os espectáculos de rúa –engadiu Digna Rivas– son a expresión artística por natureza e nos, un ano máis, apostamos por eles”.

5 DE AGOSTO

A vixésimo terceira edición do Festival de Artistas de Rúa comezará o 5 de agosto ás 19:30 horas co pasarrúas Agamelón, Chulises e o Velocíclope, da Compañía Fantoches Baj, con saída dende a Praza de Ribadavia.

Ás 20:15 horas, na Praza da Constitución, Fran Bouza, un auténtico portento do circo clásico e dos malabares, ofrecerá o seu novo espectáculo que a bo seguro deixará asombrado ao público de todas as idades.

Ás 21:45, o Festival trasládase á Alameda Castelao onde a Compañía Maintomano ofercerá o seu espectáculo Ekilibuá, unha actuación para todos os públicos na que se mesturan a teatralidade e os elementos acrobáticos, lanzamento de coitelos, equilbrios e, sobre todo, moita complicidade co público.

Xa ás 22:30 horas a Pista da Xunqueira será o escenario elixido pola Compañía Javier Ariza para o seu espec táculo Carman, un circo de rúa urbaán para toda a familia cun showman e un Seat 600.

A xornada do 5 de agosto rematará ás 23:30 horas na Praza da Torre con Jarabe de Pau e o seu Tributo a Jarabe de Palo, un show musical no que se lembrará, con moito agarimo, as mellores cancións de Pau Donés.

6 DE AGOSTO

A segunda xornada do Festival de Artistas de Rúa abrirase ás 19:30 horas na Praza da Constitución con Troula Animación que ofrecerán O show de Fifo ‘Soño’, un espectáculo no que as nenas e nenos axudarán a Fifo a descobrir se vive nun soño ou se sempre ten soño e o farán a través de xogos, bailes, gags e risas.

Ás 20:30 horas na Alameda Castelao, a Caompañía Circo Chosco ofrecerá o seu Forzu2 con aéreos no que o humor e o absurdo son os fíos cos que se cose a trama dun espectáculo de dous atletas que se compenetran realizando trucos imposibles diante do público.

Xa ás 21:30 horas e na Praza de Ribadavia Compañía La Fam Teatre dará a coñecer o seu Aquiles, nome dun xigante articulado de 5,5 metros de altura que irrompe na vila.

Finalmente, o Festival baixará o telón desta vixésimo terceira edición ás 22:30 horas na Praza da Torre coa Compañía Bubble Factory e o seu Magic Bubble un espectáculo no que os números realizados con pompas de xabón mestúranse con gags cómicos pensados para todos os públicos na aposta máis persoal de David Veiga, un dos mellores artistas desta arte no mundo.