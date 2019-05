O triatleta Javier Gómez Noya estará na grella de saida do V Triatlón Atlántico de Baiona

Baiona será escenario unha vez máis dunha proba deportiva de máximo nivel, acollendo desta vez o V Triatlón Atlántico, enmarcada dentro do Campionato Galego de Triatlón SIN DRAFTING.

O domingo día 2 de xuño, a partir das 9.00 h desde a praia da Barbeira darase saída á primeira das probas, 1.500 metros de natación que se completan no areal da Ribeira, desde alí os máis de 400 participantes dirixiranse ao céntrico parque da palma, para acometer a primeira transición, subirse á súa bicicleta e completar un circuíto de 20 km en bicicleta desde a palma ata o cámping de mougas, facendo dúas voltas de ida e volta ata completar o 40 km da segunda proba deportiva, neste caso, ciclismo, a continuación e unha vez despois do paso da segunda transición no parque da palma, onde os participantes deixasen as súas bicicletas e poñeranse as súas zapatillas para afrontar a última proba atlética, a carreira a pé, onde desenvolvesen dúas voltas ao circuíto comprendido entre o paseo monte boi ata a punta da praia de Santa Marta realizando o 10 km, culminando así a súa participación na meta que estará establecida no Parque da Palma.