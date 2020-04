O reitor da Universidade de Vigo reafírmalle ao alumnado a intención de sacar adiante o curso “con éxito” nas datas marcadas

Reigosa envioulles este domingo unha carta para polos ao día sobre as diferentes medidas adoptadas, na que garante unha solución técnica para que ninguén quede fóra da reprogramación da docencia

Se este sábado o reitor se dirixía ao persoal docente e investigador para explicarlles as diferentes medidas que a institución deberá acometer nas próximas semanas ante a posibilidade de que se prorrogue o estado de alarma e non poida retomarse a docencia presencial no que resta de curso, este domingo fixo o propio co alumnado. Manuel Reigosa envioulles unha misiva na que lles reafirma a todas as alumnas e alumnos da Universidade de Vigo que a intención é sacar adiante o curso “con éxito” nas datas marcadas.

Para lograr este obxectivo o reitor lembra que toda a comunidade universitaria está a realizar un grande esforzo para adaptarse nun tempo récord a un novo modo de ensinanza, derivado da situación inesperada que nos tocou vivir por mor da expansión da COVID-19. Neste sentido, salienta que se ben “aínda non é posible afirmar con seguridade que non vaiamos ter clases presenciais na segunda quincena de maio”, esta posibilidade semella a día de hoxe “altamente improbable”, polo que, para que o cuadrimestre remate do mellor xeito posible, desde o equipo de goberno están a traballar para ter organizada a docencia non presencial á volta de Semana Santa.