Adestramento online para piragüistas

A Federación Galega de Piragüismo por medio da súa dirección deportiva, ofrece a partir de mañá luns 6 de Abril, unha serie de sesións virtuais de adestramento en ergómetro, que abarca as diferentes disciplinas de canoa e kaiak, a través da plataforma Zoom.

Esta proposta de adestramento online desenvolverase todos os días entre as 12:00 e as 13:00 horas, estando supervisadas as sesións polos técnicos da federación. A idea xorde despois de comprobar que os piragüistas españois e do resto do mundo están a continuar coa súa preparación nos simuladores adaptados para iso.

Para acceder aos adestramentos é necesario inscribirse e darse de alta na aplicación Zoom. us co IDE: 514 660 7642

Esta actividade súmase ao Programa de Achega de Coñecementos que vén celebrando desde o pasado 30 de marzo e que tanto éxito de participación está a ter con máis de cen participantes diarios.

Con todo isto, os clubs e deportistas poden seguir traballando en novos retos que se expuxeron desde da declaración do estado de alarma, para que o deporte continúe, sempre desde casa.