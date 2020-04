Agricultura lanza unha campaña para agradecer a todo o sector agroalimentario o seu esforzo e traballo nestes momentos de crise sanitaria

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) inicia este sábado a campaña # AlimentáisNuestraVida “para agradecer a todo o sector agroalimentario -agricultores, gandeiros pescadores, cooperativas e industria alimentaria, almacenistas, comercio comerciante polo miúdo, distribución ou loxística- o seu esforzo e traballo para, nestes momentos de crise sanitaria provocada polo COVID-19, asegurar o abastecemento alimentario da cidadanía”

Mediante vídeos que se difundirán nas principais redes sociais, artistas e xornalistas, que se sumaron á iniciativa do Ministerio, recoñecen o gran traballo realizado por estes profesionais do campo, do mar e do resto da cadea alimentaria. Entre os xornalistas que colaboran desinteresadamente nesta iniciativa figuran Julia Otero, Ana Rosa Quintana, Xabier Fortes, Antonio Delgado, Carlos Herrera e Susanna Griso, entre outros.

Tamén se uniron a esta campaña artistas como Arcanxo, Manuel Bandeiras, Queco, Ismael Serrano, Santi Rodríguez e Vicente Amigo, aos que se irán sumando outras voces do mundo artístico e xornalístico.